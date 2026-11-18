El procedimiento ocurrió durante la madrugada de hoy, en el barrio Pueyrredón. Policía de la seccional Tercera interceptó un Suzuki Fun luego de notar una maniobra evasiva y constató que el joven conductor carecía de cédula de identificación y seguro obligatorio.

Un vehículo fue secuestrado durante la madrugada de este miércoles, luego de ser interceptado por efectivos policiales mientras circulaba sin luces y sin la documentación obligatoria para transitar.

El procedimiento se registró alrededor de las 4 de la madrugada, cuando personal de la Comisaría Seccional Tercera realizaba tareas preventivas y advirtió la presencia de un automóvil Suzuki Fun que avanzaba por calle La Nación en dirección hacia la avenida Polonia con las luces apagadas.

Según informaron fuentes policiales, al notar la presencia del patrullero el conductor disminuyó repentinamente la marcha, lo que despertó las sospechas de los uniformados. Ante esta situación, los efectivos utilizaron las balizas y la sirena para darle la voz de alto y detener el rodado en el cruce de ambas arterias.

Al identificar al conductor —un joven de 19 años—, los agentes le solicitaron la documentación correspondiente. Sin embargo, el automovilista no contaba con la Cédula de Identificación del Automotor ni con el comprobante del seguro obligatorio vigente.

Frente a las irregularidades detectadas, el personal interviniente labró el acta de infracción de tránsito N° 22361 y procedió al secuestro preventivo del automóvil, el cual fue trasladado y quedó a disposición del Tribunal de Faltas N° 2 de la ciudad.