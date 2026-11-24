Tras el fin de semana largo, los inversores ponen el foco en la evolución del tipo de cambio, las compras del BCRA y los bonos soberanos.

El dólar vuelve a subir este martes y supera los $1.600 en el Banco Nación, luego del fin de semana largo en Argentina y en un contexto de creciente presión cambiaria, caída de los bonos soberanos y un riesgo país arriba de los 1.100 puntos básicos.

El dólar mayorista sube $11,50 $1.591,50, tras acumular una suba semanal del 2,4%. Se trató del incremento más pronunciado desde la semana finalizada el 19 de junio. Dentro del minorista, en el Banco Nación escala $10 y se consigue por $1.610.

La tensión cambiaria presiona mayormente a los financieros. El CCL se dispara 5,3% y cotiza a $1.812,75, con una brecha de 13,9% frente al mayorista; mientras que el MEP opera en los $1.705,94.

En tanto, el Banco Central interrumpió el viernes una racha de cuatro ruedas consecutivas de compras y terminó el viernes sin intervención en el mercado de cambios, pese a que el volumen negociado alcanzó los u$s599,6 millones.

La última rueda cambiaria estuvo marcada por una mayor demanda de divisas y una menor presencia de vendedores. La presión compradora se intensificó durante la segunda mitad de la jornada y llevó al tipo de cambio mayorista hasta su máximo nominal de $1.580.

En el balance semanal, el BCRA acumuló compras por u$s121 millones, mientras que las adquisiciones de noviembre alcanzaron los u$s344 millones. Por su parte, las reservas internacionales finalizaron el viernes en u$s49.362 millones, luego de registrar una caída diaria de u$s81 millones.

La presión cambiaria también se reflejó en las cotizaciones paralelas. Al cierre del viernes, el dólar oficial minorista del Banco Nación se ubicó en $1.595 para la venta, mientras que el blue alcanzó los $1.675.

Los dólares financieros acompañaron la tendencia alcista: el MEP superó los $1.700 y el contado con liquidación (CCL) se acercó a los $1.794. Así, la brecha entre el CCL y el dólar mayorista superó el 13%, uno de los niveles más elevados desde abril de 2025.