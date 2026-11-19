El mayorista cerró a \(1.559,50 y la brecha con el contado con liquidación se amplió al 10,1%, la más alta desde octubre de 2025. El Banco Central redujo sus compras a US\) 11 millones y las reservas brutas cayeron US$ 190 millones.

El dólar oficial marcó un nuevo máximo nominal este miércoles 18 de noviembre. El mayorista subió $7,50 y terminó en $1.559,50, mientras que el minorista cerró a $1.580 en el Banco Nación. El blue también anotó un récord nominal al avanzar $25 hasta los $1.630.

Entre los financieros, el contado con liquidación (CCL) cruzó por primera vez los $1.700. Subió 1,2% y cerró en $1.717,06, con una brecha del 10,1% frente al mayorista. El MEP, por su parte, avanzó 1,8% hasta los $1.629,84.

En lo que va de 2026, el oficial acumula una suba del 7,2%, frente a una inflación del 26,3% hasta octubre. Esa diferencia refleja una apreciación del peso en términos reales y ganó peso en el análisis de los inversores.

MAS PESOS Y MENOS OFERTA DE DOLARES

La estrategia oficial de mantener más pesos disponibles en el sistema financiero busca moderar las tasas de interés y favorecer la actividad económica. Con una menor oferta de divisas, esa liquidez coincidió con una mayor demanda de cobertura cambiaria. Desde afuera se sumaron dos factores de presión sobre el tipo de cambio argentino: el fortalecimiento global del dólar y la depreciación del real brasileño, relevante por el vínculo comercial entre ambos países.

La próxima licitación del Tesoro está prevista para el 26 de noviembre, cuando deberá afrontar vencimientos por unos $20 billones en manos privadas. En paralelo, el mercado empieza a anticipar el aumento estacional de la demanda de pesos en diciembre.

En el mercado de futuros, los contratos para diciembre cerraron en $1.604. Los de enero se ubicaron en $1.634,50 y los de febrero, en $1.665. Esos precios reflejan expectativas de una depreciación gradual del peso durante los próximos meses.

QUE SIGUE DE CERCA EL MERCADO

El mayorista quedó por debajo del techo de la banda cambiaria, fijado en $1.974,20 para la rueda del miércoles. La ampliación de la brecha y el aumento de las posiciones de cobertura reflejaron mayor cautela entre los inversores.

En las próximas semanas, la atención estará puesta en el ritmo de acumulación de reservas, el escenario financiero internacional y las decisiones del equipo económico para administrar la liquidez en pesos. El mercado seguirá de cerca si la baja de las tasas suma presión sobre los dólares financieros.