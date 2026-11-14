Capacitarán sobre cómo potenciar ventas

El encuentro, impulsado en el marco del programa Raíz Emprendedora, está destinado a mujeres comerciantes, pymes y empresarias que busquen potenciar sus negocios con herramientas prácticas y de aplicación inmediata. Se realizará el 17 de noviembre en las instalaciones de la Cámara de Comercio.

Con el objetivo de brindar herramientas comerciales reales y listas para aplicar desde el primer día, el Gobierno del Chubut llevará adelante en Comodoro Rivadavia la capacitación "Escalar sin límites: claves comerciales para potenciar tus ventas".

La iniciativa forma parte de las acciones del programa Raíz Emprendedora y cuenta con el acompañamiento de la Agencia PAR, la Cámara de Comercio (CaCIP) y Mujeres Empresarias (CAME).

La propuesta está especialmente orientada a mujeres comerciantes, pymes y empresarias interesadas en llevar sus empresas al siguiente nivel. Durante la jornada, las asistentes abordarán estrategias comerciales efectivas diseñadas para cerrar más ventas, incorporarán herramientas digitales y de gestión orientadas a optimizar los procesos internos de cada negocio, y conocerán claves de neurociencia y diferenciación fundamentales para destacarse en un mercado competitivo.

INSCRIPCIONES

La capacitación se realizará el martes 17 de noviembre, en el horario de 18 a 20 en la sede de la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia. Si bien se trata de un evento totalmente gratuito, los cupos son limitados.

Quienes deseen participar deben postularse previamente completando el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/3eTLQ7uiftXzos9y5