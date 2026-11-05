Los bonos soberanos registran caídas de hasta 3%, lo que impulsa la escalada del indicador elaborado por JP Morgan.

Se dispara el riesgo país por encima de los 900 puntos y caen los bonos argentinos

El riesgo país profundiza la tendencia alcista de las últimas jornadas y supera la barrera de los 900 puntos. De esa forma, alcanza un nuevo valor máximo del año y se encuentra en niveles que no registraba desde octubre de 2025.

El indicador elaborado por JP Morgan salta 63 unidades y se ubica en los 915 puntos básicos, de acuerdo a las pantallas de Rava.

Entre los Bonares, que operan bajo legislación local, el AL30D retrocede 1,23% y cotiza a US$51,85, mientras que el AL35D pierde 1,83%, hasta US$63,82. Por su parte, el AL41D cede 1,92% y se negocia a US$59,63.

Las pérdidas también alcanzan a los títulos emitidos bajo legislación extranjera. El GD30D cae 1,56%, hasta US$53,54, mientras que el GD35D baja 2,05% y cotiza a US$68,13. Entre los bonos de mayor plazo, el GD41D retrocede 2,5%, hasta US$63,90, y el GD46D encabeza las pérdidas, con una caída del 3,41%, hasta US$58,05.

La nueva escalada del riesgo país profundiza el deterioro que comenzó a acelerarse durante octubre. El indicador de JP Morgan había terminado septiembre en 607 puntos básicos y cerró octubre en 787 unidades, después de acumular una suba de casi el 30% en apenas un mes. Con el salto de este jueves, ya sumó otros 128 puntos en las primeras ruedas de noviembre, lo que representa un avance adicional del 16,3%.

Todo se da en un contexto de presiones externas y tensiones internas. En el mercado llamaron la atención el miércoles los movimientos de los bonos en pesos. Los títulos ajustados por inflación (CER) y los duales de mayor plazo registraron subas de hasta el 4,3%, acompañadas por un volumen de operaciones superior a los $3 billones, frente al billón habitual. Los operadores atribuyeron el fenómeno a compras oficiales por unos $2 billones, aunque no hubo confirmación sobre qué organismo habría intervenido.

La maniobra apuntaría a recomponer los precios de los títulos y reducir sus rendimientos antes de la próxima licitación del Tesoro, en un mes en el que el Gobierno enfrenta vencimientos por unos $40 billones, que podrían reducirse mediante canjes de deuda. La inyección de pesos también coincidió con una baja de las tasas de caución, que pasaron de superar el 30% anual a cerrar cerca del 22%.

El movimiento vuelve a alejar a la Argentina de la posibilidad de recuperar el acceso al financiamiento internacional a tasas sostenibles.

El riesgo país mide el rendimiento adicional que exigen los inversores para mantener títulos argentinos frente a bonos comparables del Tesoro estadounidense. Por eso, cuando caen los precios de los bonos soberanos y suben sus rendimientos, el indicador tiende a aumentar.