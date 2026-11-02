El evento de comercio electrónico ya está en marcha en Argentina y se extenderá hasta el miércoles 4 de noviembre. Hay promociones en tecnología, viajes, indumentaria, hogar, supermercados y servicios, además de cuotas sin interés y beneficios bancarios.

Arrancó el Cyber Monday: miles de ofertas, cuotas y qué mirar antes de comprar

El Cyber Monday 2026 comenzó este lunes con miles de promociones online y descuentos en distintos rubros. La edición se extenderá durante tres días y concentra ofertas de marcas adheridas en tecnología, electrodomésticos, indumentaria, turismo, hogar, supermercados, belleza, deportes y servicios.

El sitio oficial del evento ya reúne más de 13.000 megaofertas, con categorías que van desde celulares y aires acondicionados hasta muebles, vuelos, paquetes turísticos, alimentos y productos de cuidado personal.

Uno de los principales atractivos vuelve a estar en las alternativas de financiación. La plataforma oficial concentra promociones bancarias, cuotas sin interés y beneficios específicos según el medio de pago utilizado.

Tecnología, viajes y hogar, entre los rubros más buscados

Dentro de la plataforma aparecen como categorías destacadas Electro y Tecno, Viajes, Muebles, Hogar y Deco, Indumentaria y Calzado, Deportes y Fitness, Supermercados y Gastronomía, Salud y Belleza, Motos y Autos y Servicios.

El turismo también concentra buena parte de la atención de quienes ya empiezan a planificar las vacaciones de verano, con descuentos en vuelos, paquetes y servicios vinculados con viajes.

Además, el evento incorporó herramientas específicas para facilitar la búsqueda, como filtros por tipo de promoción, beneficios financieros y un asistente basado en inteligencia artificial para encontrar ofertas dentro del sitio oficial.

Cómo evitar una falsa oferta

La recomendación principal antes de comprar es comparar precios y no quedarse únicamente con el porcentaje de descuento publicado. También conviene revisar el valor final, el costo de envío, las condiciones de financiación y si las cuotas realmente son sin interés.

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico aclara que las promociones son ofrecidas directamente por las empresas participantes, por lo que los términos y condiciones deben verificarse en cada tienda.

También resulta útil ingresar a los comercios desde el sitio oficial de Cyber Monday y verificar que la tienda figure entre las marcas participantes, especialmente antes de realizar pagos o ingresar datos personales.

El Cyber Monday continuará hasta el miércoles 4 de noviembre, con promociones por tiempo limitado y nuevas ofertas que podrán ir apareciendo durante las distintas jornadas.