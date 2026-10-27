Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet mostró que en julio se perdieron otros 9.100 empleos asalariados registrados. El sector privado volvió a ser el más golpeado y ya acumula 266 mil puestos menos que en noviembre de 2023.

El empleo acumula 14 meses de caída y el salario mínimo toca su nivel más bajo

El mercado laboral argentino volvió a mostrar señales de deterioro durante julio. El empleo asalariado formal privado registró su decimocuarto mes consecutivo de caída, mientras que el salario mínimo continúa en niveles históricamente bajos en términos reales.

Los datos surgen del último informe sobre empleo y remuneraciones elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA-Conicet, a partir de información oficial del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Durante julio se perdieron alrededor de 9.100 puestos asalariados formales respecto de junio. De ese total, el sector privado registró una baja de 12.700 trabajadores, mientras que el empleo público sumó 4.700 puestos y el trabajo registrado en casas particulares cayó en 1.100.

El sector privado cuenta actualmente con alrededor de 6,1 millones de trabajadores asalariados registrados. Desde noviembre de 2023 perdió aproximadamente 266 mil empleos, una caída superior al 4%. El nivel actual de ocupación formal privada es comparable, según el IIEP, con el que tenía el país en mayo de 2014.

Comercio, industria y construcción, entre los sectores más afectados

La caída no fue uniforme. Durante julio, ocho de los trece sectores privados relevados redujeron sus planteles.

En términos absolutos, Comercio perdió unos 3.800 puestos, mientras que la Industria eliminó aproximadamente 2.800. La construcción también volvió a retroceder, con una caída mensual del 0,6%.

El informe destaca especialmente la situación industrial, que viene mostrando pérdidas de empleo de manera sostenida durante buena parte de los últimos años.

También aparece un fenómeno que los investigadores califican como un “desacople” entre actividad y empleo: mientras el nivel de actividad económica todavía se ubicaba en julio un 2,2% por encima de noviembre de 2023, el empleo privado era más de un 4% inferior.

Santa Cruz, entre las provincias con mayor caída

El retroceso también mostró diferencias entre provincias. De acuerdo con el relevamiento, el empleo privado disminuyó en buena parte del país, mientras que Neuquén y Río Negro se destacan por mantener más trabajadores formales privados que en noviembre de 2023, impulsadas en parte por la actividad hidrocarburífera.

Santa Cruz, en cambio, se ubicó entre las jurisdicciones con mayores caídas porcentuales durante el período analizado.

El salario mínimo perdió más del 40% de su poder adquisitivo

El otro dato preocupante del informe está relacionado con los ingresos.

En septiembre, el Salario Mínimo, Vital y Móvil se mantuvo sin mejoras reales respecto de agosto y acumuló una pérdida de poder adquisitivo del 40,8% desde noviembre de 2023.

Según el análisis del IIEP, el salario mínimo real se encuentra en su nivel más bajo desde mediados de 2003 y muy por debajo de los valores alcanzados durante la década pasada.

La situación de las remuneraciones privadas presenta una evolución diferente. Los datos preliminares indican que el salario promedio registrado del sector privado habría mejorado en términos reales durante agosto y quedaría aproximadamente un 0,8% por encima de noviembre de 2023.

Sin embargo, esa recuperación promedio convive con la pérdida sostenida de puestos de trabajo y con un salario mínimo que permanece fuertemente deteriorado.

El panorama deja así dos señales simultáneas: quienes mantienen empleos registrados muestran cierta recuperación salarial promedio, pero el mercado formal sigue achicándose y acumula más de un año de contracción consecutiva en el sector privado.