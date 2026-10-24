El Puerto de Comodoro firmó un acuerdo laboral con un gremio ferroviario

La Administración Portuaria y la Unión del Personal Superior Ferroviario alcanzaron un convenio plurindividual de trabajo que consolida derechos adquiridos, establece condiciones laborales y reconoce la trayectoria de los trabajadores.

La Administración Portuaria del Puerto de Comodoro Rivadavia (APPCR) dio un paso clave en materia de relaciones laborales con la firma de un convenio plurindividual de trabajo con la Unión del Personal Superior Ferroviario (UPSF), entidad gremial que representa a buena parte del personal de la terminal.

El entendimiento constituye un avance institucional porque reúne en un mismo instrumento los derechos adquiridos a lo largo de los años, establece reglas claras para el desarrollo de las tareas y contempla aspectos vinculados con las licencias, los horarios, la capacitación y las posibilidades de crecimiento dentro de la estructura portuaria.

Al respecto, el secretario de Trabajo de Chubut, Nicolás Zárate, destacó la trascendencia del acuerdo y consideró que representa una herramienta fundamental para preservar derechos laborales en un contexto nacional caracterizado por los debates sobre la vigencia y el alcance de los convenios colectivos.

“A veces se van firmando acuerdos, mejoras salariales o modificando cuestiones que hacen a las condiciones laborales de los trabajadores. El hecho de poder tener todo un convenio colectivo que valide esos acuerdos y resguarde los derechos generados es algo muy valioso, importante e histórico”, sostuvo.

Zárate vinculó este avance con el proceso de recuperación productiva que atraviesa Comodoro Rivadavia, particularmente en las actividades portuarias y navales. Señaló que el funcionamiento del astillero y la llegada de inversiones representan resultados concretos de políticas que comenzaron a implementarse con el objetivo de generar condiciones favorables para el desarrollo. “Hoy el astillero está funcionando, hay compromisos comerciales, empresas que están llegando y puestos de trabajo que se están generando”, remarcó.

También destacó la importancia de la legislación provincial destinada a promover la industria naval mediante herramientas de alivio fiscal, que contribuyen a mejorar las condiciones para la radicación de inversiones. “El crecimiento productivo requiere confianza, seguridad y reglas claras, además de un trabajo coordinado entre el sector público y el privado”.

En esa línea, valoró la participación de las cámaras empresariales y las organizaciones sindicales en iniciativas vinculadas con la capacitación y la formación de mano de obra calificada. Precisó: “hoy estamos viendo al Gobierno provincial, las cámaras empresarias y los sindicatos trabajando en conjunto para generar mano de obra calificada, capacitar trabajadores y brindar seguridad para la llegada de nuevas inversiones”.

OBJETIVOS COMUNES

La administradora del Puerto de Comodoro Rivadavia, Digna Hernando, destacó que el convenio constituye el resultado de un proceso de diálogo sostenido con los trabajadores y sus representantes gremiales.

Explicó que la organización sindical reúne a una parte mayoritaria del personal portuario y que el entendimiento fue posible gracias a una relación de trabajo basada en el respeto y la búsqueda de objetivos comunes. “En este tiempo hemos podido trabajar realmente muy bien con todos los integrantes, tanto con el grupo de trabajadores como con las autoridades gremiales, y eso nos permitió llegar a este convenio colectivo de trabajo”, señaló.

Hernando precisó que el acuerdo contempla las condiciones actuales de la actividad, respeta los derechos adquiridos y mejora diferentes aspectos de la relación laboral. Aclaró que el eje central está basado en la organización integral del trabajo, indicando que “se respetan los derechos adquiridos con anterioridad y se mejoran aspectos relacionados con las responsabilidades y los derechos de los trabajadores, las licencias, el régimen de trabajo y la carrera portuaria”, detalló.

La administradora también relacionó el convenio con la transformación que experimenta la terminal portuaria y destacó la participación activa de los trabajadores en ese proceso. Indicó que el personal no solamente acompaña las iniciativas de crecimiento, sino que también aporta propuestas y proyectos para ampliar la actividad. “Desde el primer momento impulsamos un cambio importante que fue permanentemente acompañado por todo el personal. Los trabajadores aportan ideas y proyectos para que el puerto siga creciendo y generando cada vez mayor actividad, y eso implica también mayor generación de empleo”, sostuvo.

CONDICIONES LABORALES

El secretario de Asuntos Portuarios, Leonardo Salom, destacó que el convenio permite consolidar beneficios que anteriormente se encontraban distribuidos en distintos acuerdos. Explicó que su principal valor consiste en reunir esos derechos dentro de un marco normativo que brinde previsibilidad a los trabajadores y permita desarrollar una carrera laboral.

Manifestó al respecto que se trata de “un convenio que viene a garantizar un montón de derechos que se venían acordando de manera aislada. Hoy quedan plasmados en un cuerpo normativo que garantiza la carrera y reconoce el esfuerzo”.

El secretario general de la Unión del Personal Superior Ferroviario, Gonzalo Bello, consideró que la firma del convenio representa un acontecimiento histórico para los trabajadores comprendidos en el acuerdo. “Los convenios se firman para toda la vida y después se van modificando y negociando para mejorar”, expresó.

El dirigente señaló que el objetivo fue establecer condiciones laborales equitativas y superar situaciones en las que determinados beneficios dependían de negociaciones individuales. Sostuvo que la UPSF es una organización con doce años de trayectoria y que representa a trabajadores jerárquicos de actividades ferroviarias y portuarias que anteriormente se encontraban fuera de convenio.

Y destacó la relación construida con la Administración encabezada por Digna Hernando y valoró la predisposición de las partes para alcanzar consensos. “Tenemos muy buena relación con el Puerto y llegamos a buenos acuerdos para los trabajadores que ponen el pecho todos los días para que Comodoro Rivadavia siga creciendo”, concluyó.