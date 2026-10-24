Una EcoSport sufrió un principio de incendio cerca de Laprida

El fuego afectó principalmente la zona del motor y fue controlado por Bomberos Voluntarios. No hubo lesionados.

Una camioneta Ford EcoSport sufrió un principio de incendio durante la noche del viernes en inmediaciones de la ruta 25 de Mayo, en cercanías del viejo basural, y de la zona de Laprida.

El hecho se registró alrededor de las 21:10 del viernes, cuando personal de la Comisaría de Distrito Laprida tomó conocimiento de que un vehículo en circulación estaba siendo afectado por un foco ígneo.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de una Ford EcoSport. Minutos después, arribó una dotación de Bomberos Voluntarios a bordo del autobomba Nº 44, a cargo del sargento Mauro Galleguillo, que intervino para controlar las llamas.

Como consecuencia del incidente, el rodado sufrió daños materiales principalmente en la parte delantera, en el sector del motor. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el fuego se habría originado a raíz de un desperfecto mecánico. Además, los investigadores no detectaron indicios de participación de terceros ni elementos que hicieran presumir la comisión de un delito.

El conductor contaba con licencia habilitante vigente y cobertura de seguro. Ante estas circunstancias, el propietario manifestó que no deseaba radicar una denuncia penal por lo sucedido.