La actualización impositiva prevista para noviembre fue nuevamente diferida por el Ejecutivo. La decisión alcanza a la nafta y el gasoil y busca evitar que el incremento de los gravámenes se traslade de manera inmediata a los surtidores.

El Gobierno volvió a postergar una suba de impuestos a los combustibles

El Gobierno nacional decidió volver a postergar parte de la actualización de los impuestos que pesan sobre los combustibles, una medida que apunta a moderar el impacto que una nueva suba podría tener sobre los precios de la nafta y el gasoil.

La decisión se inscribe en una política que el Ejecutivo viene aplicando desde hace varios meses, mediante sucesivas prórrogas sobre los incrementos pendientes del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono. Esos gravámenes se actualizan de manera trimestral en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor.

El esquema vigente hasta ahora establecía que los aumentos remanentes correspondientes a actualizaciones anteriores debían comenzar a aplicarse desde el 1° de noviembre de 2026. Sin embargo, el Gobierno resolvió volver a diferir parte de ese impacto para evitar una presión adicional sobre los precios finales de los combustibles.

La medida tiene efecto directo sobre la estructura de costos de la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, ya que una suba de estos impuestos puede trasladarse al precio que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.

Desde el Ejecutivo argumentaron en decretos anteriores que estas postergaciones buscan sostener un “sendero fiscal sostenible” y evitar que las actualizaciones impositivas se apliquen de manera abrupta.

La decisión también tiene un componente inflacionario. Los combustibles tienen incidencia directa sobre transporte, logística y costos de distribución, por lo que una suba importante en surtidores puede terminar trasladándose a otros precios de la economía.

De esta manera, el Gobierno vuelve a utilizar la postergación impositiva como una herramienta para contener aumentos en un rubro sensible, aunque los montos pendientes no desaparecen: quedan diferidos para más adelante y podrán aplicarse en futuras actualizaciones.

La incógnita ahora pasa por cuánto tiempo se mantendrá esa postergación y cuándo comenzarán a trasladarse los incrementos acumulados que todavía siguen pendientes.