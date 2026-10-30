El Papa León XIV recorrerá Córdoba en Papamóvil: esperan hasta un millón de personas

La visita será el martes 10 de noviembre e incluirá una misa multitudinaria, un recorrido por avenidas céntricas, un saludo desde el Arzobispado y un encuentro en la Catedral. Las autoridades recomiendan elegir con anticipación dónde participar y llegar con varias horas de margen.

Córdoba se prepara para una de las jornadas más convocantes del año. El Papa León XIV visitará la capital provincial el próximo martes 10 de noviembre y tendrá cuatro instancias de encuentro con la comunidad, en una agenda que combinará una misa multitudinaria, recorridos en Papamóvil y actividades en el centro de la ciudad. La organización estima una concurrencia de entre 500.000 y un millón de personas, por lo que ya se anticipa un operativo especial de tránsito, seguridad y transporte.

La actividad central será la Santa Misa de las 10:00 en el predio de FAdeA, ubicado en Ruta 20 y avenida Circunvalación. El lugar abrirá sus puertas desde las 18:00 del lunes 9 para recibir a quienes participen de la vigilia previa, que incluirá propuestas musicales y actividades durante toda la noche. Para la celebración del martes se espera una asistencia cercana a las 800.000 personas.

Antes de la misa, León XIV recorrerá el predio en Papamóvil. La organización dispuso sectores con pantallas gigantes para que los asistentes puedan seguir de cerca la ceremonia y, una vez finalizada, también observar el resto del recorrido del pontífice por la ciudad.

Cómo será el recorrido por Córdoba

Después de la misa, prevista para finalizar cerca del mediodía, el Papa se trasladará hacia avenida Colón y Santa Fe, donde comenzará uno de los tramos más esperados: el recorrido en Papamóvil por el centro de Córdoba.

El trayecto continuará por avenida Colón, General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen, hasta llegar al Arzobispado. Durante ese recorrido habrá sectores peatonales habilitados para que los fieles puedan acercarse y seguir el paso del pontífice.

Una vez en el Arzobispado, León XIV tiene previsto realizar un saludo desde el balcón. El público podrá ubicarse a lo largo de avenida Hipólito Yrigoyen, entre Montevideo y Plaza España, un sector que tendrá una capacidad estimada de hasta 200.000 personas.

La última actividad en Córdoba será a las 15:15, cuando el Papa llegue a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción para mantener un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales. La actividad será privada, aunque el público podrá acompañar desde Plaza San Martín, donde el aforo rondará las 15.000 personas.

Qué recomiendan llevar y cómo organizarse

Ante la magnitud de la convocatoria, las autoridades pidieron evitar improvisaciones. Para quienes asistan a la misa en FAdeA se recomienda llevar agua, ropa cómoda, protector solar, repelente, comida, medicamentos personales y documentación.

También estarán permitidas bolsas de dormir, reposeras y sillas plegables para quienes lleguen durante la vigilia del lunes, aunque no se permitirá instalar carpas. La inscripción previa no es obligatoria en todos los espacios, pero sí está recomendada para facilitar la organización del acceso al predio.

La Provincia y la Municipalidad advirtieron además que la desconcentración después de cada actividad podría ser lenta debido al volumen de asistentes. Por eso, aconsejan definir con anticipación cuál de los cuatro puntos del recorrido se elegirá y evitar intentar trasladarse entre todos ellos durante la misma jornada.

La visita de León XIV a Córdoba será breve pero intensa: llegará a las 9:00 y partirá nuevamente hacia Buenos Aires a las 16:55, después de una jornada que promete movilizar a cientos de miles de personas.