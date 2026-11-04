El triunfo demócrata en las elecciones de medio término de Estados Unidos abrió un nuevo escenario político y los mercados comenzaron a recalcular sus expectativas. Las acciones mostraron movimientos mixtos, los rendimientos de los bonos del Tesoro retrocedieron y el petróleo volvió a bajar en medio de señales de posible distensión en Medio Oriente.

Mercados recalculan tras las elecciones en EE.UU.: bajan los bonos y el petróleo vuelve a ceder

Los mercados internacionales comenzaron este miércoles a procesar el resultado de las elecciones legislativas de Estados Unidos, en las que los demócratas consiguieron el control de ambas cámaras del Congreso. El nuevo equilibrio de poder anticipa mayores dificultades para que Donald Trump avance con parte de su agenda durante los últimos dos años de mandato.

La primera reacción no fue completamente uniforme. Los futuros de Wall Street y algunas acciones vinculadas con inteligencia artificial registraron inicialmente bajas, aunque posteriormente recuperaron parte del terreno perdido. En Europa y Asia también se observaron movimientos positivos en distintos mercados.

Uno de los movimientos más destacados se produjo en los bonos del Tesoro estadounidense. Los rendimientos bajaron ante la expectativa de que un Congreso dividido limite nuevas iniciativas de gasto y endeudamiento, lo que podría moderar las necesidades fiscales del Gobierno norteamericano.

Este escenario también es seguido de cerca desde los mercados emergentes, ya que una reducción en las tasas de los bonos estadounidenses puede disminuir la presión financiera global y mejorar las condiciones relativas para países como Argentina.

El petróleo volvió a bajar

En paralelo, el precio internacional del petróleo volvió a retroceder y se mantiene en torno a los 102 dólares por barril.

El mercado energético está observando tanto el resultado electoral estadounidense como las negociaciones destinadas a reducir la tensión en Medio Oriente. Las expectativas de una posible salida diplomática al conflicto con Irán contribuyeron a aliviar parte de las preocupaciones sobre el suministro.

Durante los últimos meses, la guerra y las dificultades para el transporte de crudo en la región habían impulsado los precios por encima de los 100 dólares. Ahora, cualquier señal de distensión puede traducirse rápidamente en menores cotizaciones.

Qué puede cambiar después de las elecciones

El control demócrata del Congreso podría incrementar la supervisión sobre sectores como inteligencia artificial, criptomonedas y grandes inversiones tecnológicas. También podría limitar nuevas medidas fiscales impulsadas por la Casa Blanca.

Sin embargo, analistas consultados por Reuters advierten que el resultado electoral ya había sido parcialmente incorporado por los mercados y que Trump conserva amplias facultades en materia comercial, arancelaria y de política exterior.

Por eso, más que una reacción única a la derrota republicana, los movimientos de este miércoles reflejan una combinación de factores: un nuevo equilibrio político en Washington, expectativas de menor gasto público, dudas sobre futuras regulaciones tecnológicas y posibles avances diplomáticos en Medio Oriente.