El riesgo país trepa a 821 puntos y toca un máximo anual

El indicador sube un 2% y alcanza su nivel más alto desde octubre de 2025. Los bonos argentinos vuelven a caer, mientras las acciones muestran resultados dispares.

El riesgo país alcanza este martes 3 de noviembre los 821 puntos básicos, tras un aumento de 16 unidades, equivalente al 2%. Con los bonos soberanos en dólares nuevamente en retroceso, el indicador elaborado por J.P. Morgan registra su mayor nivel desde el 24 de octubre de 2025, antes de las elecciones legislativas nacionales que ganó el oficialismo.

Las pérdidas rondan o superan el 1% en buena parte de los títulos argentinos. Entre los retrocesos se destacan el Global GD29, que baja un 1,2%, y el GD35, que cede un 1%.

La jornada financiera transcurre con la atención puesta en las elecciones de medio término de Estados Unidos, la presión sobre las empresas vinculadas con la inteligencia artificial y el deterioro de las expectativas de un acuerdo de paz en Medio Oriente.

En el mercado accionario local, el MSCI Merval avanza un 0,5%, hasta los 89.472 puntos. Medido en dólares, retrocede un 0,1% y se ubica en 54 unidades. Transener pierde un 3,5% y Sociedad Comercial del Plata baja un 1,4%, mientras BYMA gana un 2,6% y Transportadora de Gas del Sur sube un 1,7%.

Los papeles argentinos que cotizan en Nueva York también presentan resultados dispares. Loma Negra encabeza las bajas con un 2,1%, seguida por Grupo Supervielle, con un 1,7%, y Cresud, con un 1,5%. Entre las subas sobresalen Transportadora de Gas del Sur, con un 2%, y Banco Macro, con un 1,5%.

El riesgo país había comenzado la semana con un salto del 2,3%. Según la consultora Outlier, los activos argentinos recibieron un castigo mayor al de sus pares y otros índices internacionales. La firma vinculó ese desempeño con la caída del petróleo, por el peso de las empresas energéticas en el Merval, y con las expectativas sobre las elecciones estadounidenses.

En su análisis, Outlier puso el foco en la composición del gabinete que surja después de los comicios y en el margen de acción que conserven Bessent y el Tesoro de Estados Unidos. Una reducción de esa capacidad de maniobra, sostuvo, incrementaría las preocupaciones del mercado argentino de cara a 2027 y podría profundizar las pérdidas.

La consultora también planteó que los activos locales podrían encontrar alivio si los demócratas quedan por debajo de las expectativas previas y fracasan en su intento de controlar ambas cámaras del Congreso.

El lunes, Wall Street había cerrado con mayoría de bajas tras perder el impulso de la apertura. El Nasdaq Composite cayó un 1,1%, luego de haber avanzado hasta un 1,3%, y el S&P 500 retrocedió un 0,5%, afectado principalmente por el sector tecnológico. El Dow Jones logró una suba del 0,41%.

Outlier señaló que durante esa rueda confluyeron dos factores. Por un lado, las señales de acercamiento diplomático entre Irán y Estados Unidos redujeron la prima de riesgo geopolítico y presionaron sobre el petróleo. La agencia estatal IRNA había informado que el líder supremo iraní aprobó el inicio de negociaciones, mientras Donald Trump respondió que no retomaría los ataques después de la votación del martes.

Por otro lado, continuaron las ventas de acciones tecnológicas, en una semana que incluye las elecciones, los balances de Apple y AMD y el informe de empleo del viernes. A las dudas sobre el financiamiento de las inversiones del sector y la sustentabilidad del negocio se sumó, según la consultora, la posibilidad de nuevas regulaciones e impuestos para la inteligencia artificial si los demócratas obtienen el control del Congreso, especialmente sobre la construcción de centros de datos.

Este martes, las expectativas de paz volvieron a deteriorarse después de que un funcionario iraní señalara que todavía queda un largo camino para terminar la guerra y de que Estados Unidos atacara la isla iraní de Qeshm. Ambos hechos reavivaron los temores por una escalada de las hostilidades y sus consecuencias sobre el suministro energético.

Fuente. Ambito