Mejoran la evacuación  de lluvias en Los Tilos

También continúan las tareas en Médanos y El Marquesado. Los trabajos incluyen el rediseño de canales de guarda, el tapado de grietas y la reparación de calles afectadas.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia continúa ejecutando trabajos preventivos y de mitigación en distintos sectores de la zona del cerro Hermitte ante la crisis geológica ocurrida en el sector.

Aprovechando las condiciones climáticas favorables, los equipos municipales avanzan con intervenciones en Médanos, Los Tilos y El Marquesado, que contemplan el rediseño de canales de guarda, el tapado de grietas y la reparación de sectores de la infraestructura vial.

Al respecto, el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, informó que ya se están finalizando “las tareas de rediseño en la parte alta del barrio Médanos y el próximo lunes comenzaremos con la segunda etapa de la intervención”.

Por otra parte, indicó que esta semana “comenzaron las intervenciones en Los Tilos y El Marquesado, donde se construye un nuevo canal de guarda con una salida por calle Juan Svoboda y otro tramo entre Tiro Federal y la cancha del Club Ameghino”.

Finalmente, se ejecutan tareas de tapado de grietas y se prevé avanzar durante la próxima semana con “la reparación de los sectores donde se registra desplazamiento del hormigón en las calles”.