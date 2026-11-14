El hecho vandálico ocurrió durante la madrugada de este sábado, en inmediaciones del acceso al barrio Los Bretes.

Nuevo robo de cable de cobre deja sin luz a la Zona Sur de Comodoro y a parte de Rada Tilly

Un robo de aproximadamente 50 metros de cable de cobre provocó un corte de energía eléctrica que afectó durante la mañana de este sábado a distintos sectores de la Zona Sur de Comodoro Rivadavia y a la localidad de Rada Tilly.

Según informó la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), el hecho vandálico ocurrió en inmediaciones del acceso al barrio Los Bretes y dejó fuera de funcionamiento la Estación Transformadora de Parque Industrial.

La interrupción del servicio se produjo entre las 03:47 y las 09:34 de este sábado 14 de noviembre, cuando el personal de la cooperativa trabajó para restablecer el suministro eléctrico.

Los sectores afectados en Comodoro Rivadavia fueron Isidro Quiroga, Industrial, Juan XXIII, Abel Amaya, Bella Vista Sur, Los Arenales, El Amanecer, Fracción 14, Fracción 15, loteos Feijóo, Yapura y Gómez.

También se registraron interrupciones en la localidad de Rada Tilly, particularmente en el sector de La Herradura, y en algunos puntos de la Ruta Nacional Nº 26.

El episodio vuelve a poner en evidencia las consecuencias que generan los hechos de vandalismo y el robo de infraestructura eléctrica, no solo por los daños ocasionados, sino también por la cantidad de usuarios que quedan sin servicio.