Recuperan la libertad los dos imputados de secuestro

Se trata de los sospechosos de haber retenido contra su voluntad, en una vivienda de la calle Rivadavia, a un hombre que estaría involucrado en un caso de acoso a una menor de edad. Este sábado se realizará una nueva audiencia donde la Fiscalía insistirá con el pedido de prisión preventiva de los presuntos secuestradores.

Por el caso acontecido el 11 de noviembre que tiene como imputados a los hermanos Nicolás y Luciano Scarparo, se concretó en horas del mediodía de este viernes la audiencia de control de detención y formalización judicial. El representante de fiscalía solicitó que se declarara legal su detención, se les formalizara el hecho en su contra bajo la calificación legal provisoria de secuestro coactivo y que se dictara su prisión preventiva.

Por su parte la defensa solicitó la nulidad absoluta de todo lo actuado por el registro policial sin autorización legal, ni intervención del fiscal y se opuso al dictado de la prisión preventiva requiriendo la libertad de sus asistidos. Para concluir la jueza penal resolvió autorizar la apertura de la investigación preparatoria del caso, pero por privación ilegítima de la libertad. Luego rechazó el pedido de prisión preventiva y dispuso la libertad con medidas sustitutivas para ambos.

Presidió la audiencia Lilian Borquez, jueza penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Franco Tavano, funcionario de fiscalía; en tanto que la defensa particular de los hermanos Sarparo fue ejercida por Betania Daporta y por Laura Soledad Carrizo, defensoras particulares de los mismos.

RELATO FISCAL

El funcionario de fiscalía se refirió brevemente al hecho a investigar cuando el 11 de noviembre.

Señaló que siendo aproximadamente las 22, la víctima concurrió al domicilio de Nicolás Scarparo y una vez adentro, éste y su hermano arremetieron físicamente contra él, para obligar así al damnificado a desbloquear su teléfono celular. Luego continuaron golpeándolo con un trozo de madera aplicándole diversos golpes y cortes con un cuchillo. También lo ataron con una soga, lo ahorcaron con otra y le colocaron una bolsa en la cabeza con el fin de asfixiarlo.

Según el relato del fiscal, le provocaron politraumatismos varios y hematomas, como también la fractura del brazo izquierdo, lesiones que revisten el carácter de graves.

Un testigo que escuchó gritos y ruidos dio aviso a personal policial que se acercó al lugar.

Los policías golpearon la puerta y observaron la escena.

El acusador calificó provisoriamente el caso como “secuestro coactivo”. En igual sentido el representante de fiscalía pidió que se autorice la apertura de la investigación en contra de ambos imputados y se declare legal su detención.

En contraposición la defensa planteó “la nulidad de toda la actuación, no cuestionando la detención ni el allanamiento, pero sí el registro sin autorización judicial, ni la intervención del fiscal de turno.

La policía debía haber aguardado la autorización del juez o la presencia del fiscal”. Solicitó asi “la nulidad de los secuestros por violación a la garantía del domicilio”, además que “los hechos que relata la fiscalía son genéricos, no describen la conducta de cada uno de los imputados”.

Seguidamente el funcionario fiscal pidió que se rechace la nulidad ya que personal policial está facultado para ingresar en cuasi-flagrancia y secuestrar con la intervención de Criminalística más testigo de actuación civil. En igual sentido solicitó la prisión preventiva de ambos imputados por seis meses en base a los elementos de convicción para tenerlos como probables coautores del delito que se les endilga. Por las características graves del hecho y el ardid para llevarlo hasta el lugar.

Por su parte la defensa se opuso y solicitó la libertad de sus asistidos ya que tienen arraigo en Comodoro Rivadavia. Dijo que Nicolás tiene trabajo estable e hijos que mantener, es sostén de familia. Y Luciano cuida a sus padres. Requirió asi su libertad y alternativamente su arresto domiciliario y para Nicolás salidas laborales y prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima.

Finalmente, la jueza pena resolvió autorizar la apertura de la investigación preparatoria del caso, pero por privación ilegítima de la libertad y no por secuestro coactivo, rechazando la prisión preventiva de ambos, dictando la libertad de ambos imputados con prohibición de acceso y acercamiento a la víctima.

Dispuso que se fije una audiencia de incidentes para tratar la nulidad solicitada por la defensa.

Por último, el funcionario de fiscalía recurrió esa decisión y este sábado se realizará la audiencia de revisión ante dos jueces distintos.