Más de 70 policías se capacitaron en Criminalística

La formación tuvo una duración de 45 días y combinó clases virtuales con prácticas presenciales en distintas regiones de Chubut. El programa estuvo orientado a fortalecer las capacidades del personal para intervenir en la escena del delito y preservar correctamente las evidencias.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia y la Jefatura de Policía, realizó el acto de cierre y entrega de certificados del 2° Curso Básico de Operador Criminalístico y la Jornada de Capacitación en Policía Científica y Ciencias Forenses, una propuesta destinada a fortalecer la formación técnica y profesional del personal policial.

La ceremonia contó con la presencia del jefe de la Policía del Chubut, comisario general Andrés García; el subjefe de la fuerza, comisario general Mauricio Zabala; integrantes de la Plana Mayor, el jefe de Seguridad del Banco del Chubut, comisario general (RE) Marcelo Gauna, jefes de distintas áreas, instructores y familiares de los efectivos egresados.

La capacitación, dictada por especialistas del Área de Criminalística y del Cuerpo Forense de la Policía del Chubut, se desarrolló durante 45 días bajo una modalidad mixta, que combinó clases virtuales con instancias prácticas presenciales en distintas regiones de la provincia.

De los 79 efectivos que iniciaron el cursado, 67 completaron satisfactoriamente las exigencias académicas y prácticas del programa. Los participantes pertenecen a dependencias operativas de Rawson, Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.

FORMACION TECNICA

Durante el trayecto formativo, los cursantes incorporaron conocimientos y herramientas científicas fundamentales para intervenir de manera adecuada en la escena del delito. Entre los principales contenidos se abordaron los protocolos de actuación y preservación del lugar del hecho, técnicas de inspección ocular y búsqueda sistemática, identificación y levantamiento de indicios, fijación planimétrica y fotográfica, y los procedimientos para garantizar el resguardo de la cadena de custodia.

Estos conocimientos resultan esenciales para preservar la integridad de las evidencias y aportar elementos técnicos confiables a las investigaciones judiciales, fortaleciendo la articulación entre el trabajo policial y el auxilio a la Justicia.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Jefatura de Policía destacaron el compromiso de los efectivos que participaron de la formación y remarcaron la importancia de sostener instancias de capacitación permanente, orientadas a elevar los estándares profesionales y optimizar la capacidad de respuesta de la fuerza en todo el territorio provincial.