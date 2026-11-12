El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves en el barrio Ceferino Namuncurá.

Le robó el celular a una mujer y fue detenido minutos después

Un hombre de 25 años, identificado como Santiago C., fue detenido durante la madrugada de este jueves, luego de ser señalado como uno de los presuntos autores del robo de un teléfono celular a una mujer en el barrio Ceferino Namuncurá.

El procedimiento se registró alrededor de las 5:30, cuando personal de la Comisaría Seccional Cuarta realizaba tareas de patrullaje preventivo y observó a una mujer que hacía señas para solicitar ayuda.

Al entrevistarse con los efectivos, la damnificada relató que momentos antes, mientras caminaba por Rivadavia y Benito Lynch, había sido interceptada por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Según indicó, los individuos le arrebataron de la mano un teléfono celular marca Motorola y escaparon por calle Soldado Almonacid en dirección a Florencio Sánchez.

A partir de las características aportadas por la víctima, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda y lograron localizar a un hombre que coincidía con la descripción en calle Los Cipreses.

Durante su identificación, constataron que llevaba consigo dos teléfonos celulares. Al revisar los dispositivos, la mujer reconoció uno de ellos como de su propiedad.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión de Santiago C., de 25 años, quien fue trasladado a la dependencia policial. La investigación continuará para determinar la participación del segundo involucrado.