Con más de 120 participantes, culminó la  Diplomatura Internacional en Autismo

Con gran convocatoria, se llevó adelante este viernes el acto de cierre de la 1ª Diplomatura Internacional “Autismo a lo largo de la vida: del diagnóstico al tratamiento”, una propuesta académica que reunió a más de 120 participantes durante seis meses de formación, con la intervención de reconocidos especialistas nacionales e internacionales.

En representación del intendente Othar Macharashvili, encabezó la ceremonia el secretario de Salud, Jorge Espíndola, junto al rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Gustavo Fleitas; además de funcionarios municipales, integrantes de la Facultad de Ciencias Naturales de la casa de altos estudios y representantes de distintas instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

Durante el encuentro, Espíndola destacó la decisión política de avanzar en políticas públicas que respondan a las necesidades de la comunidad. “Desde el inicio de nuestra gestión, decidimos apostar por las necesidades de Comodoro, y una de ellas es la discapacidad. De esta manera, seguimos trabajando junto a distintas instituciones para construir una ciudad más amigable e inclusiva con las personas con discapacidad”, expresó.

Asimismo, el funcionario valoró el acompañamiento de la Universidad y sostuvo que “la formación académica y el conocimiento son fundamentales para consolidar políticas públicas que se traduzcan en acciones concretas y lleguen a la comunidad”.

Por su parte, Fleitas felicitó a quienes culminaron la formación y reconoció el compromiso de la Secretaría de Salud del Municipio para con esta temática. “Es importante destacar el compromiso del Estado municipal y de nuestra Universidad para acompañar a las familias. Cuanto más nos capacitemos, mejores herramientas tendremos para dar respuestas a las necesidades de la sociedad”, manifestó.

Por último, desde la dirección académica de la Diplomatura, Víctor Ruggieri valoró el recorrido realizado y destacó el compromiso institucional que permitió concretar la propuesta. “Cuando uno llega a una ciudad como Comodoro Rivadavia y encuentra una Secretaría de Salud comprometida con desarrollar este tipo de actividades, hay que valorarlo. También es muy importante contar con una universidad pública que acompañe estas iniciativas”, expresó.