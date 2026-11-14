Conmoción por el fallecimiento de Leticia Vargas, referente vecinal

Este sábado 14 de noviembre se conoció el fallecimiento de Leticia Vargas, de 52 años, reconocida referente social y política de Comodoro Rivadavia, quien se desempeñaba como presidenta de la Asociación Vecinal del barrio 9 de Julio y vicepresidenta del Comité Departamental de la Unión Cívica Radical (UCR).

Su partida generó una profunda conmoción en los ámbitos barrial, político y religioso de la ciudad. A través de distintos comunicados, las instituciones con las que estaba vinculada expresaron sus condolencias y destacaron su compromiso, solidaridad y permanente vocación de servicio.

Desde la Asociación Vecinal del barrio 9 de Julio manifestaron su dolor y la recordaron como “una luchadora, una guerrera militante de las causas justas; amable, generosa, solidaria, empática y comprometida con la acción social”.

Sus compañeros de comisión resaltaron especialmente su cercanía con la comunidad. Recordaron que recorría diariamente las calles del barrio para escuchar sus inquietudes y conocer de primera mano las necesidades de cada sector.

“Siempre con proyectos en carpeta, con los pies en la tierra y el corazón en el compromiso”, expresaron desde la institución. También señalaron que Vargas tenía previsto cerrar el año cumpliendo distintos objetivos y presentar nuevas iniciativas para desarrollar durante 2027.

Su compromiso con el vecinalismo también se reflejaba en su participación en encuentros y espacios de intercambio. De hecho, tenía previsto viajar a Rosario para participar del Congreso Vecinalista, donde esperaba presentar propuestas vinculadas a la realidad local e incorporar nuevas experiencias para trasladar a Comodoro Rivadavia. Sin embargo, el deterioro de su estado de salud durante los últimos días le impidió concretar ese viaje.

Más allá de su actividad social y política, Leticia Vargas también tuvo una participación activa en la comunidad religiosa de la parroquia María Auxiliadora. Allí se desempeñó como servidora parroquial y catequista de niños, bajo la guía del padre Juan Nota, donde desarrolló una labor solidaria inspirada en su fe y en el lema “la fe mueve montañas”.

Su fallecimiento deja un profundo pesar entre quienes compartieron con ella el trabajo comunitario, la militancia y las actividades solidarias, ámbitos en los que supo construir un vínculo cercano con la comunidad comodorense.