También se proyecta la reconexión a El Marquesado mientras sus habitantes aguardan la urbanización de los lotes de los Almacenes de YPF donde serán reubicados.

Restablecerán el gas en Los Tilos por pedido de sus habitantes

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Ordenamiento Territorial, mantiene un diálogo permanente con los habitantes de los sectores Los Tilos y Marquesado, de Km 3, con el objetivo de informar sobre las gestiones que se llevan adelante junto a Camuzzi y la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) para avanzar en el restablecimiento progresivo de los servicios, priorizando las condiciones de seguridad de las familias.

En ese marco, este viernes, el secretario Bruno Hernández mantuvo un encuentro con referentes de Los Tilos, Marquesado y Avenida Mazaredo, junto a representantes de Camuzzi, para informar sobre el proyecto de obra destinado a recuperar el suministro de gas.

Al respecto, el funcionario explicó que la propuesta presentada por la empresa fue considerada técnicamente viable y contempla una solución transitoria mediante la construcción de una nueva red de distribución para abastecer a los sectores afectados por el desplazamiento del cerro Hermitte.

Asimismo, indicó que Camuzzi “se comprometió a iniciar la próxima semana los relevamientos técnicos necesarios, con un plazo estimado de cuatro meses para finalizar los trabajos”.

PERITAJES

Hernández informó a los vecinos sobre los avances de los peritajes realizados en viviendas de El Marquesado y el próximo inicio de las evaluaciones técnicas en Los Tilos, que permitirán determinar las condiciones edilicias de las propiedades afectadas.

LOTES PARA SISMOGRÁFICA

En paralelo, el municipio continúa con las acciones destinadas a dar respuesta a la demanda habitacional generada por el movimiento del Cerro Hermitte, mediante la recuperación y posterior entrega de terrenos a las familias afectadas del barrio Sismográfica.

En ese sentido, el secretario recordó que recientemente se concretó la entrega de diez lotes recuperados y señaló que se continuará avanzando con nuevas adjudicaciones a medida que se disponga de terrenos.

“A medida que vamos recuperando terrenos, los vamos entregando para evitar ocupaciones irregulares. Es un trabajo diario y complicado, pero creo que lo venimos desarrollando de la manera más prolija posible”, expresó.

Finalmente, Hernández destacó que las distintas intervenciones se llevan adelante priorizando el aprovechamiento de los recursos municipales y el trabajo de los equipos técnicos propios, en el marco de la situación económica que atraviesa el municipio.