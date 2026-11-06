La gestión cultural de Rada Tilly recibió un reconocimiento internacional

El trabajo de vincular artistas, generar espacios de intercambio y abrir nuevos caminos para la música patagónica tuvo su reconocimiento en uno de los encuentros internacionales más importantes de la música popular latinoamericana.
Marco Vilches, músico y gestor cultural que integra el equipo de la Secretaría de Cultura de Rada Tilly, fue distinguido por su trayectoria y su labor en la construcción de redes culturales en la región.
El reconocimiento especial fue entregado por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el programa Ibermúsicas durante el XXI Festival Internacional Sonamos Latinoamérica donde Vilches participó como concertista, coordinador pedagógico y expositor. La distinción pone en valor su trayectoria y su aporte a la circulación de músicos y la construcción de redes culturales en la Patagonia.
La distinción destaca especialmente el trabajo que viene desarrollando para promover la circulación de músicos en Chubut y la Patagonia, articulando iniciativas institucionales y autogestivas que permiten conectar artistas, generar intercambios y ampliar las oportunidades de presentación en distintos escenarios.
En ese sentido, Vilches resaltó la importancia de sumar a Rada Tilly a estos circuitos de cooperación cultural y destacó el vínculo que se viene construyendo con Ibermúsicas.
“Sonamos Patagonia permite tener un eslabón más en Patagonia, es ampliar la belleza, dar otra posibilidad de escucha y eso es importante. Nosotros, desde la Municipalidad de Rada Tilly, siempre tratamos de sumar y hacer a esta cadena”, expresó.
Además, señaló que esta articulación abre nuevas posibilidades para planificar y sostener la circulación artística a futuro: “A nosotros el vínculo con Ibermúsicas nos permite contar con un fondo de traslado para músicos de Iberoamérica y planificar sus visitas de aquí a dos años en adelante”, valoró.