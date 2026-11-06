La gestión cultural de Rada Tilly recibió un reconocimiento internacional

Distinguieron a Marco Vilches coordinador del área de música de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rada Tilly por su trabajo en redes culturales.

El trabajo de vincular artistas, generar espacios de intercambio y abrir nuevos caminos para la música patagónica tuvo su reconocimiento en uno de los encuentros internacionales más importantes de la música popular latinoamericana.

Marco Vilches, músico y gestor cultural que integra el equipo de la Secretaría de Cultura de Rada Tilly, fue distinguido por su trayectoria y su labor en la construcción de redes culturales en la región.

El reconocimiento especial fue entregado por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el programa Ibermúsicas durante el XXI Festival Internacional Sonamos Latinoamérica donde Vilches participó como concertista, coordinador pedagógico y expositor. La distinción pone en valor su trayectoria y su aporte a la circulación de músicos y la construcción de redes culturales en la Patagonia.

La distinción destaca especialmente el trabajo que viene desarrollando para promover la circulación de músicos en Chubut y la Patagonia, articulando iniciativas institucionales y autogestivas que permiten conectar artistas, generar intercambios y ampliar las oportunidades de presentación en distintos escenarios.

En ese sentido, Vilches resaltó la importancia de sumar a Rada Tilly a estos circuitos de cooperación cultural y destacó el vínculo que se viene construyendo con Ibermúsicas.

“Sonamos Patagonia permite tener un eslabón más en Patagonia, es ampliar la belleza, dar otra posibilidad de escucha y eso es importante. Nosotros, desde la Municipalidad de Rada Tilly, siempre tratamos de sumar y hacer a esta cadena”, expresó.

Además, señaló que esta articulación abre nuevas posibilidades para planificar y sostener la circulación artística a futuro: “A nosotros el vínculo con Ibermúsicas nos permite contar con un fondo de traslado para músicos de Iberoamérica y planificar sus visitas de aquí a dos años en adelante”, valoró.