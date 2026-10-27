Luz Casares impulsa un taller de creación colectiva en Casa Rara, en el barrio Quirno Costa. Los encuentros se realizan los miércoles de 18 a 20.

Electrónica e inventos para encontrarse fuera de la pantalla

Una idea, materiales y otras personas con quienes buscar la manera de llevarla adelante. Con esa propuesta, Luz Casares invita a participar de un taller de electrónica creativa e inventos.

La actividad se desarrolla en Casa Rara, ubicada en Dr. Federicci 1321, barrio Quirno Costa. Quienes estén interesados pueden acercarse los miércoles a las 18 o escribir al 11 3267-0392 para obtener más información.

Luz, conocida artísticamente como KI0N, plantea los encuentros como una oportunidad para aprender de manera colaborativa. “La idea es que vengas con tu idea de proyecto y que entre todas busquemos información para que puedas desarrollarlo”.

Detrás de la invitación hay también una inquietud por los vínculos en una época atravesada por las redes sociales. “Salgamos de esta pantalla por un rato. Pueden pasar cosas increíbles si empezamos a encontrarnos”.

La experiencia de un taller que compartió en Mendoza es parte de ese recorrido. Allí recibían materiales mediante donaciones y, a partir de ellos, surgían ideas sobre qué construir. Uno de los proyectos fue un handy preparado con una mini plaqueta.

Para Luz, ese modo de crear se relaciona con movimientos que reúnen a cada vez más personas en distintas partes del mundo. Entre ellos mencionó el do it yourself —“hacelo vos mismo”—, la contracultura maker y los cyber desks, computadoras personalizadas y hechas a mano.

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La propuesta en Casa Rara recupera esa búsqueda y la lleva al encuentro presencial. “Podemos ver mil tutoriales sobre cómo construir cosas solos y aislados en nuestra habitación. Pero me parece que este 2026 amerita empezar a romper la pantalla, romper la barrera que nos separa, para poder encontrarnos y construir cosas colectivamente”.

Para conocer más sobre el taller también se pueden consultar las cuentas de Instagram @iris.produciendo y @casararaa.