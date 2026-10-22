El papel toma forma en una jornada gratuita de origami

La propuesta será el 24 de octubre, de 15 a 20, en el CIP de Comodoro. Habrá una exposición y talleres con materiales incluidos, abiertos a toda la comunidad.

El Centro de Información Pública (CIP) recibirá el 24 de octubre una jornada para aprender y compartir el arte del plegado de papel. De 15 a 20 horas, los vecinos podrán recorrer una exposición y participar de talleres gratuitos a cargo de la profesora Norma Córdoba.

La actividad, organizada por la Secretaría de Cultura municipal por el Día Mundial del Origami, está destinada tanto a quienes quieran dar sus primeros pasos como a quienes busquen elaborar figuras más complejas. Se enseñarán técnicas básicas y se trabajará en piezas tridimensionales y modulares. Los materiales estarán disponibles de forma gratuita y se podrá participar sin conocimientos previos.

La secretaria de Cultura, Liliana Peralta, valoró el encuentro como una oportunidad para estimular la creatividad y compartir una práctica artística entre vecinos. “Cada pliegue es una invitación a crear en conjunto”, expresó, y destacó el compromiso de Córdoba con estos espacios.

Peralta también señaló que el origami contribuye a reducir el estrés, estimular las capacidades cognitivas y mantener el cerebro activo a cualquier edad.

La conmemoración abre un período de celebraciones internacionales que se extiende hasta el 11 de noviembre, fecha vinculada con esta tradición en Japón.