Los Espantos abre la puerta al terror entre libros y películas

El Círculo Libros propone tres encuentros para explorar el horror cósmico, las visitaciones y las brujas en la literatura y el cine contemporáneos.

El terror tiene formas de acercarse a través de una página o de una pantalla. En ese cruce se inscribe Los Espantos, el ciclo de cine y lectura que se realizará en El Círculo Libros durante octubre y noviembre, con una propuesta que reúne distintas expresiones de lo inquietante.

Bajo el nombre “Formas terebrantes”, los encuentros abordarán el horror cósmico, las visitaciones y las brujas en la literatura y el cine de terror contemporáneos. Esos tres ejes serán el punto de partida para leer, mirar y pensar las formas que adopta el género y poner en diálogo ambos lenguajes.

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La propuesta combina la lectura y el visionado con un espacio de reflexión sobre los materiales del ciclo. El recorrido permitirá detenerse en las figuras y presencias que atraviesan estas narraciones, con lo inquietante como hilo conductor.

Los encuentros serán los jueves 22 y 29 de octubre y el 19 de noviembre, de 20 a 22. Se podrá participar del ciclo completo o asistir a una o dos jornadas.

El arancel es de $65.000 por los tres encuentros, $50.000 por dos y $25.000 por uno. Para conocer el programa completo y solicitar más información, las personas interesadas pueden comunicarse por mensaje privado con El Círculo Libros.