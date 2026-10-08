Sarao vuelve a dibujar el amor en Patio Ilustrado

El domingo 11 de octubre, a las 20, el trío reunirá canciones, ilustración en vivo y poesía, con un homenaje anticipado por el Día de la Madre. Los cupos son limitados y requieren reserva.

Como en cada presentación el amor será el hilo conductor de la nueva presentación de Sarao Canciones Ilustradas en Patio Ilustrado. Este domingo 11 de octubre, a las 20, Liliana Ostrovsky, Camila Vaccaro y César Fabián Fredini compartirán una puesta en la que las canciones, los dibujos y la poesía construyen un relato frente al público.

La función incluirá un pequeño homenaje anticipado por el Día de la Madre, dedicado a los afectos que acompañan desde la presencia y a aquellos que permanecen en el recuerdo. Esa sensibilidad atravesará una noche pensada como una pausa en el ritmo cotidiano.

Cada integrante aporta un lenguaje a ese encuentro. Ostrovsky realiza las ilustraciones en vivo, Vaccaro interpreta las canciones con su voz y el piano, y Fredini suma la guitarra. Las imágenes nacen y se transforman durante la presentación, en diálogo con la música y las palabras.

El repertorio propone un recorrido por distintas experiencias del amor. El encuentro, la idealización, las crisis, las rupturas y la posibilidad de volver a empezar encuentran su expresión en las canciones y en los trazos. La selección y el orden de los temas forman parte de una construcción narrativa que el grupo revisa y ajusta en cada función.

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La idea original surgió de la búsqueda de Ostrovsky por llevar el dibujo al escenario. Su trayectoria como ilustradora y caricaturista, junto con las experiencias culturales que desarrolló durante más de dos décadas en Brasil, alimentó ese cruce entre imagen, música y relato. Fredini acompaña el proyecto desde sus comienzos y participa en la organización del repertorio y su vínculo con lo que sucede en escena.

La incorporación de Vaccaro abrió nuevas posibilidades para la propuesta. Su interpretación y el aporte del piano ampliaron el sonido del grupo, que encontró en la formación de trío una dinámica compartida.

Ese trabajo continúa después de cada presentación, con ajustes en los tiempos, el sonido, la iluminación y las interpretaciones. La respuesta del público también alimenta el proceso. “Si emocionó, queremos que emocione más”, sintetizaron sus integrantes.

La nueva función será en Patio Ilustrado, ubicado en avenida Kennedy 2715. La asistencia requiere reserva anticipada al 297 4003706, ya que los cupos son limitados.