La exposición reúne las producciones 2026 de los talleres de Formación Artística Vocacional del ISFD 806.

Con el acompañamiento del Municipio y a través de la Secretaría de Cultura, el Museo Ferroportuario Teodoro Nürnberg recibirá la muestra de artes visuales “Miradas de nuestro entorno”. La inauguración se realizará este sábado 21 a las 16 horas y las obras podrán visitarse hasta el 2 de enero de 2027.

En esta oportunidad, la exposición presenta trabajos elaborados durante el ciclo 2026 por estudiantes de los talleres de Formación Artística Vocacional (FAV) del Instituto Superior de Formación Docente Nº 806.

La propuesta invita a recorrer escenas cotidianas, elementos del entorno natural y aspectos del patrimonio de Comodoro Rivadavia desde una mirada creativa.

La iniciativa se enmarca en las políticas de respaldo a los expositores visuales y de promoción del acceso a la educación artística pública y gratuita. Se trata de un programa que forma parte de la historia cultural de la ciudad desde 1966 y que este año conmemora su 60° aniversario.

En esta edición participan los talleres de Ilustración, Dibujo y Pintura, Grabado y Arte Impreso, y Fotografía, junto a sus respectivos equipos docentes y estudiantes.

Durante la apertura, el público también disfrutará de una presentación única a cargo de los talleres de batería, flauta y guitarra de Formación Artística Vocacional, sumando música en vivo a la jornada cultural.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, remarcó la importancia de generar estos espacios de encuentro comunitario. “Abrir las salas de nuestro Museo a la producción de estudiantes es una manera de decir que el patrimonio también se construye mirando lo que nos rodea”, expresó.

Asimismo, la funcionaria convocó a las familias a acercarse al espacio cultural para acompañar el crecimiento de los artistas locales. “Invitamos a vecinas y vecinos a recorrer ‘Miradas de nuestro entorno’ y a descubrir la ciudad a través de los ojos de quienes se forman en las artes visuales, destacando que Comodoro tiene mucho talento para brindar desde esta amplia perspectiva”, concluyó.

Los horarios de visita son de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas; sábados de 13:00 a 19:00 horas y domingos y feriados de 15:00 a 20:00 horas.