Con entrada libre y gratuita, el encuentro reunirá a 60 artistas visuales, este sábado 21 y domingo 22 de noviembre, de 15 a 20, en el Centro de Información Pública.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Cultura, invita a participar de la tercera edición de la Feria Gráfica KOKO FEST, que se realizará el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, de 15 a 20 horas, en el Centro de Información Pública (CIP). Se trata de una feria familiar que reúne a artistas visuales locales de diversos géneros, quienes buscan vender y exhibir sus productos.

En esta edición participarán 60 ilustradores, que ofrecerán distintos productos con ilustraciones originales de su autoría. KOKO FEST llega a su tercera edición como un espacio de encuentro entre el público y quienes viven y trabajan el arte visual en la ciudad, y como una vidriera para el talento local.

En este contexto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta destacó la originalidad del evento y dijo que “KOKO FEST demuestra que vivir del arte en nuestra ciudad es posible cuando hay un Estado presente que acompaña con espacios y herramientas”.

“Cada ilustrador que participa construye identidad y le da color a Comodoro, y las familias encuentran en la feria una forma cercana de acercarse al trabajo de nuestros artistas, activando también la economía regional”, puntualizó.