Carrizo tiene como prioridades el empleo y el rol social de la empresa

Nacida en Río Turbio y con amplia trayectoria en el derecho laboral, la abogada se convirtió en la primera mujer en presidir el directorio de Petrominera desde su creación.

Irene Carrizo fue designada presidenta de Petrominera Chubut SE, a propuesta del Ejecutivo provincial y con acuerdo de la Legislatura. Desde 2024 integraba la Sindicatura de la empresa. Antes fue, entre otros cargos, asesora letrada y luego directora de la Secretaría de Trabajo del Chubut. Participó también en la gestión municipal de Pico Truncado, otra ciudad estrechamente ligada a la actividad hidrocarburífera, y se desempeñó en la Comisión de Trabajo del Senado de la Nación.

“Llevo el valor del trabajo en mi propia historia: nací en Río Turbio, entre familias que conocen el sacrificio. Asumir la presidencia de Petrominera implica poner esa experiencia al servicio del desarrollo local y de nuevas oportunidades para la provincia”, expresó este viernes, tras el acto de asunción que encabezó el gobernador Ignacio Torres.

Petrominera Chubut es una sociedad del Estado provincial. Participa, en asociación con operadoras privadas, en la explotación de áreas hidrocarburíferas de la Cuenca del Golfo San Jorge, y opera la red de estaciones de servicio PetroChubut en el interior provincial.

La asunción se da en un contexto decisivo para la Cuenca, donde la madurez de los yacimientos exige la cooperación de todos los actores para sostener la actividad, atraer inversiones y preservar el empleo. En ese marco, el primer eje de la gestión será potenciar el rol articulador de Petrominera, acompañar a las empresas de servicios locales y promover nuevas fuentes de trabajo en la región.

PRESENCIA EN EL INTERIOR

Como empresa pública, Petrominera tiene la misión de actuar como brazo estratégico del Estado para garantizar la integración territorial, la inclusión social y el desarrollo económico de las regiones más vulnerables y aisladas de la provincia.

El segundo eje de la gestión será consolidar esa función social con la red PetroChubut como principal herramienta, teniendo en cuenta que, en localidades como Gan Gan, Gastre, Telsen, Paso del Sapo o Lago Blanco, el abastecimiento de combustibles y gas envasado aseguran conectividad y calefacción porque la oferta privada no llega.

“La presencia de PetroChubut en el interior define la identidad de la empresa, y nuestra meta es fortalecerla”, remarcó Carrizo. “Cuando llega una garrafa, cuando llega combustible al interior, Petrominera no está vendiendo un servicio; está garantizando que una escuela abrigue, que un hospital funcione y que un pueblo no quede aislado en el invierno”, enfatizó.

Carrizo es la primera mujer al frente de Petrominera, desde su creación en 1989. “En la industria, las mujeres fuimos tradicionalmente minoría en las mesas de decisión y que hoy se deposite esta confianza demuestra que lo que vale es el compromiso, la capacidad y el esfuerzo”, señaló.

La nueva presidenta agradeció además al gobernador Torres, a la Legislatura y al diputado nacional y secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila porque “es un respaldo que valoro y que reafirma mi responsabilidad con los trabajadores petroleros, que son quienes sostienen esta actividad”.

CONTINUIDAD DEL DIRECTORIO

En esta nueva etapa, continuarán en el Directorio Eduardo Obreque, Leonardo Diz y Rubén Crespo, mientras que la sindicatura seguirá integrada por Pedro Ferreira Taviansky y Guillermo Hughes Jenkins. Además se sumaría José Bahamonde como síndico, cargo que ocupaba hasta ahora la propia Carrizo.