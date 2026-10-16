Las vecinales de Mosconi y Saavedra expusieron las  necesidades barriales

El intendente Othar Macharashvili mantuvo una reunión de trabajo en la sede del barrio Saavedra con referentes de zona norte. Durante el encuentro, se trató la optimización de los servicios urbanos, el impacto de los subsidios públicos y la planificación de obras de infraestructura.

Este viernes por la mañana, el municipio llevó adelante una jornada de trabajo territorial en la sede vecinal del barrio Saavedra junto a referentes de Divina Providencia y General Mosconi. Durante la apertura, se repasaron las demandas prioritarias de zona norte, enfocadas en la optimización de los servicios de limpieza y recolección, el estado de los subsidios públicos y la planificación de obras de infraestructura urbana.

En ese marco, Macharashvili valoró el compromiso de los dirigentes barriales y remarcó la importancia de la responsabilidad comunitaria. “Los vecinalistas ponen el pecho al reclamo de todos los días. Para mantener la ciudad limpia necesitamos del compromiso ciudadano, evitando sacar los restos de poda o voluminosos fuera de los días estipulados, ni dejando las bolsas de residuos expuestas en la vía pública”, enfatizó.

Asimismo, detalló la compleja situación financiera derivada de la morosidad y los costos de los servicios, al afirmar: “hoy tenemos un 66% de mora en la tasa de recolección, lo que representa un déficit mensual superior a los 2.300 millones de pesos. En el transporte público, el último subsidio mensual alcanzó los 2.900 millones de pesos”.

“Entendemos la situación económica de las familias y por eso adaptamos la gestión y apelamos a la responsabilidad compartida para cuidar el frente de cada vivienda”, sostuvo el intendente.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Vecinal del barrio Saavedra, Beatriz Parada, expuso las prioridades viales en la avenida Fray Luis Beltrán y el mantenimiento urbano. En respuesta, se tomó nota para coordinar recorridos técnicos en el sector y realizar las gestiones correspondientes ante los organismos provinciales.