Las comisiones vecinales se reunieron con Desarrollo Humano y Familia para definir la agenda de 2027. En Ciudadela evaluaron el mantenimiento de la sede y en Palazzo recorrieron la nueva sala del Centro Tecnológico Comunitario, que abrirá próximamente.

El mantenimiento de la sede de Ciudadela, las obras de accesibilidad en Próspero Palazzo y el aumento de las demandas sociales en ese barrio marcaron las reuniones que encabezó este jueves la secretaria de Desarrollo Humano y Familia de Comodoro Rivadavia, Julieta Miranda. La funcionaria se reunió con las comisiones directivas de ambas vecinales para repasar lo hecho durante el año y acordar prioridades para 2027.

En Ciudadela, los referentes barriales plantearon sus inquietudes e hicieron un balance de las actividades realizadas. Miranda recorrió la sede, que fue pintada recientemente, y evaluó qué trabajos de mantenimiento quedan pendientes. La secretaria explicó que estas visitas son habituales para su área y permiten conocer de primera mano las necesidades de cada barrio y de sus instalaciones. También destacó la importancia de coordinar el trabajo entre los distintos actores de la comunidad para atender esas demandas.

En Próspero Palazzo, la comisión directiva y la funcionaria supervisaron los avances en la nueva sala del Centro Tecnológico Comunitario (CTC), que depende de la Secretaría. La vecinal cedió el espacio, donde ya se instalaron puertas accesibles y se realizan obras para facilitar el ingreso de personas con discapacidad motriz. Miranda indicó que el objetivo es “generar este espacio para que no existan barreras de acceso”, en línea con el trabajo que el área ya realiza en otras sedes de la ciudad.

Durante la reunión en Palazzo también se coordinaron las actividades por los aniversarios del barrio y de la vecinal, previstos para enero, y se analizó el crecimiento de las demandas sociales en el sector. Miranda destacó el lugar de ambas asociaciones en la zona norte y señaló que los encuentros, impulsados en el marco del trabajo barrial de la gestión de Othar Macharashvili, servirán para definir cómo responderá el Municipio a los planteos de cada comunidad.