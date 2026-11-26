Facundo Ferreira y Álvaro Canavesi se presentarán el sábado 28 de noviembre a las 21 con un repertorio que cruza el tango, el folclore y el rock nacional.

“Nos unió la música. Después la amistad y los escenarios”. Así cuentan Facundo Ferreira y Álvaro Canavesi el origen de Mano a Mano. En el último año compartieron la orquesta de tango, los encuentros del Club Amigos del Tango, los espectáculos de El Camaruco y presentaciones en distintos espacios culturales. En ese recorrido también grabaron una canción y su video en Orfeo Casa de Música, con la participación de amigos bailarines.

En Patio Ilustrado, el encuentro tomará la forma de una guitarreada. Los músicos eligieron las canciones por el gusto de tocarlas juntos. En el repertorio conviven “Mano a mano”, “Buena memoria”, “Desencuentro” y “Como dos extraños”, junto con “De fiesta en fiesta” y “Salamanqueando”.

La presentación será en Patio Ilustrado (avenida Kennedy 2715). Los cupos son limitados y se pueden hacer reservas anticipadas al 351 348-8037.