El Municipio gestiona financiamiento ante el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para 2027. La propuesta contempla redes de agua potable y colectores cloacales que complementarían la obra del acueducto.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, se reunió este miércoles por la tarde en Buenos Aires con Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). La gestión apunta a financiar obras de agua y saneamiento en sectores que ya registran desarrollo urbano, principalmente en la zona norte.

El Municipio ya cuenta con los proyectos y busca incorporar las obras al programa de financiamiento de 2027. El tendido de redes de agua potable y colectores cloacales complementaría el trabajo que el Ejecutivo municipal lleva adelante con Provincia y la Cooperativa en torno al acueducto.

“Tenemos varios sectores con desarrollo urbanístico a los que les están faltando las obras de agua y saneamiento. Ya contamos con los proyectos y buscamos enganchar este programa con la obra del acueducto, evaluando cómo calzar el financiamiento para 2027”, explicó Macharashvili.

Tras la reunión, los equipos técnicos municipales, entre ellos los de las secretarías de Infraestructura y Economía, continuarán con la evaluación de los proyectos y la coordinación con el banco. El intendente señaló que las conversaciones llevan tiempo y que la propuesta tuvo “una buena recepción para poder abrir este programa en 2027”.

La CAF brinda asistencia financiera y técnica a los sectores público y privado de sus 25 países miembros. El Municipio enmarca la gestión en su planificación territorial para acompañar el crecimiento de los barrios con servicios básicos.