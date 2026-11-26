Ya se asignaron más de 260 turnos de consultoría y mentoría. Este viernes 27 y sábado 28 de noviembre se realizarán dos jornadas gratuitas en las que 11 especialistas de siete áreas brindarán acompañamiento a emprendedores locales para potenciar sus proyectos y generar nuevas oportunidades de desarrollo productivo.

En el marco de las políticas de fortalecimiento del desarrollo productivo y la diversificación económica que impulsa la gestión del intendente Othar Macharashvili, +Impulso CR, la Incubadora de Empresas de Comodoro Conocimiento, continúa acompañando a quienes buscan transformar sus ideas en emprendimientos sostenibles y con potencial de crecimiento.

Como parte de este trabajo, el viernes 27, de 15:30 a 21 horas, y el sábado 28 de noviembre, de 11 a 18 horas, se llevarán adelante dos jornadas de mentorías personalizadas y gratuitas en la sede de Comodoro Conocimiento, ubicada en Km 4.

Durante ambos encuentros, los emprendedores comodorenses podrán acceder a la orientación de 11 especialistas de siete áreas, quienes trabajarán sobre las particularidades de cada iniciativa, sus desafíos, oportunidades comerciales y posibles caminos para avanzar en su desarrollo.

Al respecto, el titular de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, destacó que “esta iniciativa busca fortalecer el ecosistema emprendedor y promover el desarrollo productivo local, poniendo en valor el conocimiento, las capacidades y el talento de nuestros vecinos y vecinas”.

Asimismo, remarcó la importancia de estas instancias para pensar nuevas alternativas económicas para la ciudad y sostuvo que “algunos de los proyectos nos permiten además evaluar posibilidades sobre la diversificación de la economía, son instancias muy valiosas para el desarrollo local”.

En este sentido, las jornadas de mentoría constituyen una primera instancia para identificar talentos, capacidades e iniciativas con potencial comercial. A partir del intercambio con los especialistas, cada emprendedor podrá conocer las fortalezas de su proyecto, reconocer sus necesidades y evaluar la posibilidad de incorporarse a un proceso formal de incubación.

La propuesta está destinada a personas con ideas de negocios, emprendimientos en formación y proyectos que necesitan fortalecer sus capacidades para crecer. Su alcance incluye empresas vinculadas a cadenas de valor, emprendimientos de la economía tradicional, iniciativas de la economía social y empresas de base tecnológica.

Para ello, se ofrece asesoramiento legal, contable, financiero y técnico, además de orientación en modelos de negocio, capacitaciones y herramientas de gestión. También se promueve la vinculación con instituciones, empresas, universidades, inversores y redes de innovación, así como el acceso a alternativas de financiamiento que permitan potenciar cada iniciativa.