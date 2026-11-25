La Bancaria convocó a una medida nacional para el 1 y 2 de diciembre durante las últimas tres horas de atención al público. El cierre de tres sucursales en la ciudad también repercute en los tiempos de espera de los clientes.

La atención al público en el Banco Santander se interrumpirá durante las últimas tres horas de la jornada del martes 1 y el miércoles 2 de diciembre. La Asociación Bancaria convocó al paro en todo el país en rechazo al cierre de sucursales, los despidos y los retiros que el sindicato denuncia como desvinculaciones encubiertas.

La conducción nacional del gremio, las seccionales y las comisiones internas resolvieron la medida tras varias instancias de negociación en las que, según explicó el delegado del Santander en Comodoro Rivadavia, Gonzalo Martínez, el banco mantuvo su postura. En diálogo con Crónica, el representante gremial señaló que los cierres y las desvinculaciones se vienen repitiendo desde hace varios años.

Martínez recordó que el 18 de noviembre la Secretaría de Trabajo instó a las partes a sostener el diálogo. Según relató, ese mismo día fue desvinculada una trabajadora de la sucursal Ballester y se anunció el cierre de otra oficina en Córdoba.

“Lo de Santander es una política de achique directamente. Es una campaña de cierre de sucursales, de desvinculaciones que preocupa, realmente preocupa”, afirmó. El delegado mencionó las reorganizaciones en Galicia, tras la fusión con HSBC, y en Supervielle, y sostuvo que en Santander esas decisiones tienen mayor continuidad y alcance.

También denunció que algunos empleados son convocados a reuniones con escribanos y presionados para firmar acuerdos de desvinculación bajo la advertencia de que, si rechazan la propuesta, serán despedidos. A eso sumó las presiones por el cumplimiento de objetivos comerciales y las sanciones en el ámbito laboral. El delegado remarcó la dificultad que supone perder el empleo en el actual contexto económico.

TRES SUCURSALES MENOS

Tras el cierre de tres sucursales en Comodoro Rivadavia, Santander mantiene la oficina de calle Pellegrini y la de Rada Tilly. Martínez precisó que la última desvinculación en Comodoro se produjo en marzo. Después hubo despidos en Caleta Olivia y cerró la sucursal de Las Heras. Según explicó, esos cambios dificultaron la cobertura de vacantes y obligaron a trasladar trabajadores de otras localidades para sostener la operación.

Martínez también cuestionó el efecto que los cambios impulsados por el banco en nombre de la eficiencia y la transformación tienen sobre la atención al público. Señaló que quienes necesitan hacer un trámite en una sucursal pueden llegar a esperar una hora para ser atendidos.