La CONADU convocó a una huelga nacional para el miércoles 25 de noviembre. Los docentes reclaman mejoras salariales y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El tratamiento del Presupuesto Nacional 2027 en la Cámara de Diputados coincidirá con una jornada de paro en las universidades públicas. La Federación Nacional de Docentes, Investigadores/as y Creadores/as Universitarios (CONADU) convocó a la medida para exigir que el Congreso garantice un presupuesto acorde con la ley vigente.

En un comunicado, el gremio sostuvo que el proyecto del Gobierno nacional desconoce lo dispuesto por la Ley de Financiamiento Universitario y profundiza el ajuste sobre las casas de altos estudios.

También advirtió que la iniciativa consolida el deterioro de los salarios y pone en riesgo el funcionamiento de las universidades nacionales.

Entre los reclamos figuran el pago inmediato de la deuda salarial y el cese del ajuste presupuestario.

Por su parte, CONADU Histórica llamó a sumarse a la jornada en defensa de la educación pública y de salarios dignos, bajo la consigna “¡No al quiebre de las universidades nacionales!”.