En una jornada que tuvo lugar en el CIP, referentes de bibliotecas escolares completaron la capacitación en técnicas de restauración de libros. La iniciativa busca brindar herramientas prácticas para el mantenimiento del material bibliográfico en las escuelas primarias y secundarias de la ciudad.

En este marco, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó el recorrido del taller y señaló que "más de 100 bibliotecarios fueron parte de esta experiencia de aprendizaje y trabajo colaborativo, lo que demuestra la demanda y la necesidad de seguir fortaleciendo estos espacios".

Durante la capacitación, los participantes aprendieron dos técnicas utilizadas en la restauración de libros: el serruchado, para tapas blandas, y el cocido, para tapas duras. "Se les enseña para que, cuando necesiten realizar restauraciones en sus escuelas, tengan el conocimiento y puedan conservar la vida útil de cada ejemplar", explicó la funcionaria.

Asimismo, valoró el compromiso de quienes sostienen las bibliotecas escolares. "Cada una de las bibliotecas tiene esa responsabilidad de trabajar para la escuela, para su colega, pero sobre todas las cosas para los chicos. Agradecerles por esta preocupación, por estar siempre bregando para que esto suceda, junto a todo el equipo de la Secretaría de Cultura".

Finalmente, Peralta concluyó que "potenciar estos talleres territoriales es clave para seguir tejiendo redes entre la cultura y la educación, reafirmando a ambas como un derecho y fortaleciendo el vínculo entre docentes y alumnos".

Por su parte, la directora de Bibliotecas Pedagógicas y referente de los bibliotecarios escolares, Gladys Fuentes, brindó unas palabras de agradecimiento. "Gracias a la secretaria Liliana Peralta por siempre apostar a las capacitaciones, por estar del lado de la educación".