El actor y cineasta comodorense presentará “Familia”, su segundo largometraje, este jueves 26 de noviembre a las 20 horas en el Cine Teatro Español. Filmada en Comodoro Rivadavia, la película tendrá una función única y especial, con la presencia de su director para compartir un conversatorio con el público. En diálogo con C+, Castro repasó sus comienzos, su formación artística y los universos personales y sociales que atraviesan su cine.

"Para mí el sentir está acá": Edgardo Castro, su historia con Comodoro y el estreno de "Familia"

Hay ciudades a las que uno llega y otras que, con el tiempo, se convierten en parte de la propia identidad. Para Edgardo Castro, Comodoro Rivadavia ocupa ese lugar. Aunque nació en Buenos Aires, llegó a la provincia del Chubut durante su infancia y encontró en esta ciudad el escenario de su adolescencia, su formación y los primeros pasos de una vocación artística que terminaría llevándolo al teatro y al cine.

Este jueves 26 de noviembre, a las 20 horas, volverá a encontrarse con ese territorio desde otro lugar: el de realizador y protagonista de Familia, su segundo largometraje, que tendrá una función única en el Cine Teatro Español, en el marco del Cineclub.

Filmada en Comodoro Rivadavia, la película tendrá su primera presentación ante el público de la ciudad. La noche contará además con la presencia de Castro, quien participará de un conversatorio posterior a la proyección. Una oportunidad para conocer la obra y acercarse a la mirada de su realizador, en un encuentro que trasciende la pantalla.

Pero el regreso no es solamente geográfico. Es, sobre todo, una vuelta a los orígenes.

“Yo nací en Buenos Aires, pero de muy chico nos vinimos a vivir a la Patagonia. Mi papá era médico rural y consiguió trabajo en Gualjaina. En ese momento no había nada: estaba el hospital, donde vivía el médico con su familia, la policía y los bomberos”, recuerda.

Su infancia transcurrió entre distintos pueblos de Chubut, acompañando los traslados de su padre, que trabajaba en hospitales de la región. Evoca aquellos años con imágenes que todavía conserva con nitidez: las mañanas temprano, la bandera en el campo, los viajes en ambulancia hacia la escuela rural y los compañeros que llegaban a caballo desde sus casas.

“Era una época hermosa, increíble. Nos levantábamos muy temprano, a las siete de la mañana, para hacer la bandera en el medio del campo, con mis hermanos y mi papá. Después la ambulancia nos llevaba a mi hermano mayor y a mí a la escuela rural”.

Los sucesivos cambios de residencia marcaron aquella primera etapa. Sin embargo, cuando tenía alrededor de once o doce años, su familia decidió instalarse definitivamente en Comodoro Rivadavia. Allí comenzó la secundaria y también una relación más profunda con el arte.

“Yo digo que soy de Comodoro. Mi niñez fue en muchos lugares de la Patagonia, pero mis orígenes son esta ciudad. Es donde transcurrió mi adolescencia y donde comenzó mi carrera artística, donde aparecieron todas mis inquietudes”.

La formación comenzó mientras cursaba sus estudios secundarios. Ingresó a la entonces Escuela de Bellas Artes, donde se acercó a las artes visuales, la pintura y la producción artística. Más adelante continuó su formación y también comenzó a dar clases en distintos espacios educativos de la ciudad.

Pero había otro lenguaje que esperaba su momento: la actuación.

El teatro y el descubrimiento de una vocación

Castro recuerda que sus primeros acercamientos al teatro ocurrieron también en Comodoro. En aquel momento, las posibilidades de formación eran mucho más limitadas que las actuales. Fue a través de un taller de Gustavo de Bonnet que encontró un espacio para explorar ese interés.

“Mi primer docente de actuación, el que me llevó a ese mundo, fue Gustavo de Bonnet. Empecé a tomar clases y me fascinó”.

De aquella experiencia conserva una memoria afectiva muy particular: el grupo, los compañeros, los ensayos y la preparación de una obra que todavía recuerda con emoción. Se trataba de La casita de los viejos, de Mauricio Kartun, que presentaron en el gimnasio del Jardín de Infantes, en el centro de la ciudad.

“Fue extraordinario. Es un recuerdo hermoso. Cuando me preguntás esto y lo cuento, se me vuelve al alma, a la sangre, ese deseo que uno tiene tan fuerte. Ahora digo: claro, por algo soy actor”.

En ese recuerdo aparece también una reflexión que atraviesa su manera de entender el trabajo artístico: la dimensión colectiva del teatro y la posibilidad de construir vínculos a partir de una experiencia compartida.

“Para mí los grupos de teatro son como una banda de rock. Tienen esa cosa de la fraternidad, de no sentirte solo, de ser parte de un grupo donde el grupo contiene, donde el grupo sostiene”.

Para Castro, la formación actoral no se limita al aprendizaje de una técnica ni a la preparación para subir a un escenario. Implica un movimiento interno, una transformación que compromete tanto lo emocional como lo social.

“Estudiar actuación, por cómo yo lo veo o por cómo lo vivo, es una transformación enorme para quien lo hace. No creo en esa actividad si uno no está involucrado emocionalmente. Hay un proceso que hacés con vos mismo mientras te estás formando y también cuando trabajás”.

Al hablar de esa experiencia, reconoce incluso una dimensión terapéutica en el arte: la posibilidad de encontrarse con otros, exponerse, reconocer las propias debilidades y fortalezas y construir desde ese intercambio.

Una mirada que contrasta con las formas de vinculación contemporáneas, atravesadas por la tecnología y las redes sociales. “Hoy todo está mediado por algo, por la tecnología. Es muy frío. No hay tiempo para los vínculos, no hay tiempo para el encuentro”, reflexiona.

Del universo de las artes visuales al lenguaje cinematográfico

Antes de consolidarse como actor y director, Castro desarrolló durante años una actividad paralela en las artes plásticas. La pintura, el dibujo y las artes visuales fueron parte de su formación y siguen presentes en su manera de concebir las películas.

Con el tiempo, la actuación y el cine comenzaron a ocupar un lugar central, hasta desplazar su práctica cotidiana de la pintura. Sin embargo, nunca abandonó por completo aquella sensibilidad.

“Las películas que dirijo tienen mucho de ese universo. En La noche, la primera, están muy pensados el color, los matices y la luz, como si fuera una pintura. Familia también, y Las ranas”.

En ese sentido, encuentra una continuidad entre las distintas disciplinas que atravesaron su recorrido. La pintura, el teatro, la actuación y el cine no son compartimentos separados, sino diferentes maneras de desarrollar una misma búsqueda creativa.

“Siempre digo que me vino muy bien toda mi formación artística para lo que desarrollo ahora. Descubrí hace muchos años que los procesos creativos son iguales en todas las áreas. Puede ser la pintura, la música, la danza: el proceso creativo es uno; lo que cambia son los soportes y cómo trabajás con ellos”.

Esa concepción también explica por qué sus películas no suelen comenzar con una idea cerrada o una historia definida, sino con un universo que despierta su interés y lo moviliza.

“Es muy difícil que empiece con una idea. Empiezo más con universos. Lo que me interesa, lo que detona el deseo para llevar adelante una película como director, es el universo en el cual está inmersa esa historia. Si no me interesa mucho ese universo, es imposible que haga una película”.

La soledad como territorio cinematográfico

Su filmografía reúne tres largometrajes: La noche (2016), Familia (2019) y Las ranas (2020). Aunque Castro no había concebido inicialmente las películas como una trilogía, con el tiempo encontró entre ellas un hilo conductor: la soledad.

La primera película nació de su interés por determinados espacios de la noche porteña y las personas que los habitan. Historias atravesadas por la marginalidad, la vulnerabilidad, las adicciones y la falta de oportunidades.

“En La noche me interesaba mucho ese universo, las personas que lo habitaban, tan desprotegidas, tan vulnerables, atravesadas por la droga y por la falta de posibilidades. Todo lo marginal me conmovía de una manera muy fuerte”.

La búsqueda inicial ni siquiera comenzó como un proyecto cinematográfico. Castro cuenta que primero quiso escribir un libro sobre la manera en que las personas se relacionaban con su propia sexualidad en Buenos Aires. Comenzó a trabajar en algunas crónicas y, a partir de ese proceso, apareció la posibilidad de transformarlas en una película.

La soledad que encontró en aquellos personajes terminó convirtiéndose en una preocupación artística que continuaría explorando en sus siguientes trabajos.

“Con La noche me atravesó el alma la soledad que tenía la gente de ese universo, y también la que tiene la gente en general. Fue algo tan fuerte que me atravesó el alma, el espíritu y todo, que dije: quiero investigar sobre esto”.

Así apareció, después del estreno de aquella primera película, la idea de desarrollar una trilogía.

En Familia, esa búsqueda se desplaza hacia uno de los espacios más cercanos y, al mismo tiempo, más complejos de la experiencia humana: los vínculos familiares. La historia se sitúa en un momento particularmente significativo, las celebraciones de Navidad, una fecha asociada socialmente al encuentro y a la reunión familiar.

“En Familia aparece esa soledad dentro de los vínculos más primarios y principales de un ser humano. En una época que se supone que es la fiesta de la familia, también podemos sentirnos atravesados por nuestra propia soledad”.

La tercera película, Las ranas, completa ese recorrido desde otro universo: el encierro carcelario y los vínculos que se construyen entre quienes están dentro y fuera de ese espacio.

Más que presentar personajes con los que necesariamente el espectador deba identificarse, Castro busca acercarse a realidades que lo sensibilizan y que considera necesario poner en escena.

“Si algo me interpela, me atraviesa el alma, me siento sensibilizado. Tengo mucha empatía con esos temas, con esos universos. Me interesa mucho la falta de oportunidades. Para mí todos somos iguales, pero no todos tenemos las mismas posibilidades”.

En esa afirmación aparece una dimensión política de su cine, entendida no como un discurso explícito, sino como una forma de hacer visibles determinadas experiencias humanas.

“Para mí el cine también es una manera de visualizar, de visibilizar situaciones o universos que no están visibilizados, que la gente no conoce”.

Una película que también es un viaje personal

En el proceso de creación de Familia, Castro vuelve a poner en juego una relación particular entre lo personal y la ficción. La película tiene elementos que nacen de sus propias experiencias, aunque aclara que no se trata de un documental sobre sus vínculos familiares.

“Familia es mi familia y no es mi familia. No es un documental sobre mis vínculos familiares. Es una película que nació de crónicas de visitas mías, en verano, para las fiestas”.

La distinción es importante para comprender su propuesta: tomar experiencias, recuerdos y situaciones reconocibles para construir una obra que trasciende lo estrictamente autobiográfico y puede dialogar con espectadores de distintos lugares.

De hecho, el realizador señala que la película tuvo recorridos en diferentes ciudades y países, y que muchas de las situaciones que aborda encuentran resonancia más allá de un contexto geográfico particular.

También explica que no suele comenzar una película pensando en el efecto que producirá en el público. Para él, la creación es un proceso abierto, en el que la obra va encontrando su propia forma y puede incluso modificar las intenciones iniciales de quien la realiza.

“Cada película fue una transformación enorme como ser humano. Yo no terminé como empecé. Aprendí muchas cosas, me sumaron muchas cosas. Es un proceso personal”.

En ese camino, sostiene, llega un momento en el que la película comienza a adquirir autonomía y el director debe aprender a escuchar lo que la propia obra necesita.

“Hay un momento en el que la película empieza a tomar mucho cuerpo y es la película la que empieza. Uno tiene que estar muy empático para que la película sea lo que necesita ser. Si uno se queda solamente con la idea inicial, para mí la película se muere”.

Volver a Comodoro con una película propia

La presentación de Familia en Comodoro Rivadavia tiene para Castro un significado que excede la exhibición de una película. Es la posibilidad de compartir su trabajo en el lugar donde se formó, donde descubrió el teatro y donde comenzó a construir una identidad artística.

Aunque el largometraje ya tuvo exhibiciones en otros lugares, el realizador considera que esta función representa un estreno especial.

“Para mí, el estreno es este que va a ser ahora. Es un estreno muy esperado. Me importa mucho poder mostrar mis películas en Comodoro, en la ciudad donde crecí, donde me formé y donde aparecieron todas estas inquietudes”.

Filmada en la ciudad, Familia propone un encuentro entre una obra cinematográfica y el territorio que forma parte de la historia de su realizador. La función será también una oportunidad para que el público pueda conversar directamente con Castro, conocer aspectos de su recorrido y acercarse a las preguntas que dieron origen a la película.

El encuentro será este jueves 26 de noviembre, a las 20 horas, en el Cine Teatro Español, en el marco del Cineclub. Se trata de una función única, con la presencia del director y un conversatorio posterior a la proyección. Las entradas estarán a la venta en la boletería del Cine Teatro Español.

Para Castro, regresar con una película implica también volver a encontrarse con aquella experiencia inicial que todavía recuerda con emoción: el adolescente que descubría el teatro, el estudiante de Bellas Artes, los primeros grupos y escenarios, y ese deseo que, muchos años después, sigue impulsando su trabajo.

Porque, como él mismo reconoce, aunque su recorrido artístico lo haya llevado por distintos lugares, hay un punto de partida al que siempre vuelve: Comodoro Rivadavia.