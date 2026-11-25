El director y actor comodorense presentará su segundo largometraje el jueves 26 de noviembre, a las 20 horas, en el Cine Teatro Español. La función será en el marco de Cineclub y contará con un conversatorio con el realizador al finalizar la proyección.

Una película filmada en Comodoro Rivadavia llega por primera vez a la pantalla grande de la ciudad. El próximo jueves 26 de noviembre, a las 20 horas, el Cine Teatro Español recibirá a Edgardo Castro para la presentación de Familia, su segundo largometraje como director. La función, organizada en el marco de Cineclub, tendrá un carácter especial: será el estreno de la película en la ciudad donde fue filmada y donde el realizador inició su formación artística.

La propuesta incluirá, además, un conversatorio con Castro al finalizar la proyección. El encuentro permitirá que los espectadores compartan sus impresiones, conozcan aspectos del proceso de realización y dialoguen directamente con el director y actor sobre una obra que tiene un vínculo particular con Comodoro.

Nacido artísticamente en esta ciudad, Edgardo Castro estudió el Profesorado en Artes Visuales, con especialidad en Pintura, en la Escuela de Arte N.º 806 de Comodoro Rivadavia. A lo largo de su trayectoria se desempeñó como director, actor, artista visual y docente, y trabajó en producciones cinematográficas junto a destacados realizadores del cine argentino.

Con Familia, Castro vuelve sobre un territorio íntimo y personal para construir una historia que encuentra en los vínculos familiares, la convivencia y la soledad sus principales temas.

UNA HISTORIA FAMILIAR CONTADA DESDE LA INTIMIDAD

Estrenada en 2019, Familia es una ficción argentina de 90 minutos que surge de crónicas y recuerdos personales del director, vinculados con los últimos cumpleaños y celebraciones de Navidad compartidos en la casa materna.

La película observa la vida cotidiana de una familia noctámbula, cuyos integrantes organizan sus días alrededor de rutinas y hábitos particulares. Los encuentros, las conversaciones, los silencios y las pequeñas situaciones de convivencia construyen un universo donde lo aparentemente insignificante adquiere un significado propio.

La casa se convierte en el escenario central de la narración. La ciudad aparece apenas a través de las ventanas, mientras la cámara se concentra en aquello que sucede puertas adentro: las relaciones entre padres, hijos y hermanos, las tensiones que atraviesan la convivencia y las formas, a veces complejas, de permanecer unidos.

Con una mirada que se mueve entre la ficción y el registro documental, Castro propone una narración alejada de las estructuras convencionales. Su método de trabajo parte de relatos y experiencias personales, una característica que atraviesa su filmografía y le otorga una identidad particular.

UNA TRILOGÍA SOBRE LA SOLEDAD Y UNA CARRERA RECONOCIDA

Familia integra una trilogía cinematográfica sobre la soledad que comenzó con La noche (2016) y se completa con Las ranas (2020).

La primera película de Castro obtuvo el Gran Premio del Jurado del 18.º BAFICI y tuvo un importante recorrido internacional. Familia, por su parte, participó de la Competencia Argentina del 21.º BAFICI y recibió una mención especial del jurado en el Festival Raíces. También fue exhibida en espacios cinematográficos como la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, el MALBA y la Cineteca Nacional de México.

La llegada de Familia a Comodoro tiene un significado especial por su historia de producción y su vínculo con la ciudad. Su primera presentación local permitirá que el público pueda descubrir una película realizada en escenarios comodorenses y encontrarse con la mirada de un cineasta que desarrolló parte de su recorrido artístico en esta comunidad.

La invitación es a compartir una experiencia cinematográfica que tendrá continuidad después de la pantalla, con la posibilidad de conversar con su director y protagonista sobre el cine, la memoria, los vínculos y las historias que nos constituyen.

Película: Familia, de Edgardo Castro.

Fecha: jueves 26 de noviembre.

Horario: 20 horas.

Lugar: Cine Teatro Español de Comodoro Rivadavia.

Actividad especial: conversatorio con el director y actor Edgardo Castro al finalizar la proyección.

Entradas: a la venta en la boletería del Cine Teatro Español.