La inscripción se habilitará durante diciembre y enero para los comicios provinciales del 21 de marzo. La Secretaría Electoral también confirmó los plazos para consultar el padrón, formar alianzas políticas y presentar candidatos.

Chubut comenzó a organizar las elecciones provinciales del próximo 21 de marzo de 2027 y uno de los primeros desafíos será reunir alrededor de 3.000 personas que se desempeñen como autoridades de mesa en las distintas localidades, incluidas Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

El secretario electoral permanente, Alejandro Tullio, brindó detalles del cronograma durante una conferencia de prensa realizada en la Legislatura provincial, donde anunció que durante diciembre y enero se habilitará un registro de voluntarios para participar de la organización de los comicios.

La convocatoria forma parte de la implementación del nuevo Código Electoral de Chubut, que establecerá las reglas para el desarrollo de las elecciones provinciales.

Cómo anotarse para ser autoridad de mesa

Según adelantó Tullio, la Secretaría Electoral dictará una resolución para habilitar el registro de voluntarios durante los meses de diciembre de 2026 y enero de 2027.

La intención es contar con aproximadamente 3.000 personas distribuidas en todo el territorio provincial, que tendrán a su cargo tareas fundamentales para garantizar el desarrollo de la votación.

Entre sus responsabilidades se encuentran la organización de la mesa, la verificación de la identidad de los electores, el control del procedimiento de votación y las tareas correspondientes al escrutinio.

Las personas seleccionadas recibirán capacitación para desempeñar sus funciones. Además, se prevé el pago de un viático por la jornada electoral.

Por el momento, no se informó una fecha precisa de apertura de las inscripciones ni el procedimiento definitivo para anotarse. La información se difundirá mediante los canales oficiales de la Secretaría Electoral Permanente.

El padrón provisorio ya puede consultarse

Otro de los puntos destacados por el funcionario fue la importancia de verificar los datos personales antes de las elecciones.

El padrón provisorio ya se encuentra disponible y los ciudadanos podrán realizar observaciones o reclamos hasta el 12 de diciembre de 2026.

La recomendación es comprobar que los datos estén correctamente registrados, especialmente en los casos de cambios de domicilio, para evitar inconvenientes al momento de votar.

Las fechas clave de las elecciones de Chubut

El cronograma establece una serie de vencimientos que deberán cumplir tanto los partidos políticos como los municipios que decidan participar de la convocatoria provincial.

4 de diciembre de 2026 | Primera reunión del Consejo de Partidos Políticos, a las 11 horas |

12 de diciembre de 2026 | Último día para reclamar por errores en el padrón provisorio |

20 de diciembre de 2026 | Vence el plazo para que los municipios adhieran a la convocatoria electoral |

21 de diciembre de 2026 | Cierre de la inscripción de alianzas políticas |

15 de enero de 2027 | Fecha límite para definir y presentar candidaturas |

21 de marzo de 2027 | Elecciones provinciales |

Una de las definiciones pendientes es qué municipios resolverán elegir a sus autoridades locales en la misma jornada. Aquellos que adhieran a la convocatoria podrán incorporar sus categorías municipales a la elección provincial.

Ficha Limpia, deudores alimentarios y paridad de género

La Secretaría Electoral también anticipó que realizará controles sobre los requisitos que deberán cumplir quienes pretendan presentarse como candidatos.

Entre los aspectos que se verificarán se encuentran el cumplimiento de la paridad de género y las restricciones de elegibilidad previstas en la normativa provincial.

En particular, se controlarán las situaciones de postulantes alcanzados por las disposiciones de Ficha Limpia, vinculadas con determinadas condenas judiciales, y de quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Tullio también aclaró que los partidos políticos que no hayan perdido su personería jurídica por decisión del Tribunal Electoral conservan su derecho a participar en los próximos comicios. Durante esta semana se prevé la publicación del listado actualizado de agrupaciones habilitadas.

Comienza la organización de una elección con nuevas reglas

La elección del 21 de marzo será una de las primeras pruebas de implementación del Código Electoral provincial, tanto para las agrupaciones políticas como para los organismos encargados de organizar la votación.

Además de la presentación de candidatos y alianzas, será necesario completar la designación y capacitación de las autoridades de mesa, organizar los establecimientos de votación y garantizar que los electores puedan consultar sus datos con anticipación.

Para los ciudadanos que quieran participar como autoridades de mesa, la fecha a tener en cuenta es diciembre, cuando está previsto que se abra el registro de voluntarios. La Secretaría Electoral deberá comunicar los requisitos y los pasos necesarios para formalizar la inscripción.