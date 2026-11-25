La Justicia de Familia de Trelew y la Dirección General de Adopciones lanzaron una convocatoria pública provincial para encontrar un hogar que pueda brindarle afecto, estabilidad y acompañamiento. Las personas interesadas podrán postularse hasta el 2 de febrero de 2027.

Buscan una familia para un niño de 10 años: su deseo es seguir cerca de su hermana

Un niño de 10 años espera encontrar una familia que lo acompañe en su crecimiento, respete sus necesidades y le brinde un entorno de afecto y contención. Con ese objetivo, la Justicia de Familia de Trelew y la Dirección General de Adopciones de Chubut abrieron una convocatoria pública provincial para encontrar postulantes a su guarda con fines adoptivos.

La búsqueda está dirigida a personas o familias dispuestas a asumir un compromiso de cuidado y acompañamiento, que puedan ofrecerle un espacio estable donde continuar desarrollándose, fortalecer sus habilidades y sostener los avances que ha logrado.

La convocatoria fue impulsada por el Juzgado de Familia N.º 1 de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia de Trelew, a cargo del juez Daniel Manse, junto con la Dirección General de Adopciones de la provincia.

Un niño alegre, cariñoso y con ganas de seguir creciendo

El pequeño tiene 10 años, cursa quinto grado en la Escuela N.º 122 y cuenta con acompañamiento de una maestra de apoyo a la inclusión (MAI).

Quienes lo conocen lo describen como un niño alegre y cariñoso, al que le gustan los animales y que disfruta de practicar pádel y natación.

La convocatoria destaca la importancia de encontrar un entorno familiar que pueda acompañar sus necesidades particulares, respetar sus tiempos y favorecer la continuidad de sus terapias, así como su desarrollo integral.

No se trata solamente de ofrecerle un hogar, sino de construir un vínculo estable y comprometido que le permita crecer en un ambiente de cuidado, seguridad y afecto.

Un deseo importante: mantener el vínculo con su hermana

Entre las condiciones que se busca preservar hay un aspecto especialmente significativo para el niño: tiene una hermana con quien desea continuar en contacto.

Por este motivo, se espera que las personas interesadas en su adopción comprendan la importancia de respetar y acompañar ese vínculo familiar.

La continuidad de sus relaciones afectivas forma parte de las necesidades que deberán ser consideradas en el proceso, junto con su bienestar emocional, educativo y social.

Cómo postularse para la adopción

La convocatoria tiene alcance provincial y estará abierta desde el 24 de noviembre de 2026 hasta el 2 de febrero de 2027.

Las personas interesadas en ofrecerse como postulantes a la guarda con fines adoptivos deberán enviar un correo electrónico a:

[email protected]

En el mensaje deberán indicar sus datos personales y la información de contacto para que los organismos intervinientes puedan comunicarse y dar continuidad al procedimiento correspondiente.

La convocatoria no implica una adjudicación automática de la guarda, sino el inicio de un proceso de evaluación destinado a determinar qué entorno familiar puede responder mejor a las necesidades del niño.