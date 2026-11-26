Facundo Arana atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida personal. Según reveló Pepe Ochoa en LAM (América TV), el actor se habría quedado sin comunicación con su familia y tiene prohibida la entrada al country de Pilar donde viven su expareja María Susini y sus tres hijos. El periodista explicó que la situación responde a dos conflictos que se fueron acumulando en los últimos meses: la nueva relación que el galán tendría con otra mujer, que él habría ocultado mientras le pedía a Susini que volvieran, y su oposición al noviazgo de su hija mayor —de 18 años— con su instructor de equitación, un hombre de alrededor de 40.

Sobre el primer frente, Ochoa fue preciso: “Facundo le decía a María: ‘Quiero volver, quiero volver, quiero volver’, y a la vez estaba saliendo con otra persona”. La mujer señalada es Marian Saud, una diseñadora de moda con quien él estaría teniendo un vínculo muy cercano. “A mí me confirman que ellos están en una relación, no sé si están de novios o están recién saliendo”, detalló el periodista.

Lo que habría encendido las alarmas en el entorno de Susini fue la actividad de Saud en las redes sociales: la diseñadora publicó fotos e historias con objetos del entorno cotidiano de Arana —su perro, su casco, su kayak— que resultaban fácilmente identificables para quienes los conocen. “María no entendía por qué Facundo ocultaba que estaba en una relación con otra persona”, señaló el panelista.

El segundo conflicto tiene como protagonista a la hija mayor del exmatrimonio y habría generado un quiebre muy grande en el círculo familiar. “La chica sale con su profesor y están muy enojados”, contó Ochoa, al referirse al malestar que esa situación generó en el entorno familiar por el noviazgo de la adolescente con un hombre que la duplicaría en edad. Según el periodista, Arana estuvo siempre en contra de ese noviazgo, mientras que Susini tomó otra postura: “María lo tomó mejor, apañando un poco a la hija”, detalló. La diferencia de criterios entre ambos padres habría profundizado la grieta que ya existía entre ellos, sumado a los cuestionamientos sobre cuándo habría comenzado la relación de la joven con su instructor.

Esa tensión llegó a un punto extremo cuando la hija de Arana estuvo internada tras un accidente vinculado a la equitación. “A Facundo no lo dejaban entrar a la clínica porque estaba absolutamente en contra de esta relación”, explicó el integrante del ciclo de Ángel de Brito. El periodista precisó además que el novio de la joven era su instructor de equitación, de aproximadamente 40 años, y que “Facundo siempre estuvo en contra”. Esa negativa a dejarlo entrar a ver a su propia hija mientras estaba internada habría sido, según Ochoa, una de las primeras señales visibles y concretas de hasta dónde había escalado el conflicto entre ambas partes.

El actor, que en sus últimas apariciones mediáticas había dicho “nunca se va a romper mi familia”, no tiene hoy autorización para ingresar al barrio cerrado de Pilar donde vive Susini con sus tres hijos: la mayor de 18 años y los mellizos de 16.