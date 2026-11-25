Borró sus publicaciones y dejó un único video para explicar por qué decidió dejar de ser influencer. Su próximo paso será impulsar una fundación dedicada principalmente a la salud infantil, un proyecto que ya puso en marcha.

Santiago Maratea quitó su foto de perfil de Instagram, borró sus publicaciones y dejó dos palabras en la biografía de la cuenta que todavía reúne a casi 3,5 millones de seguidores: “Gracias por todo”. Solo quedó un video en el que anunció que eliminará el perfil que construyó durante más de diez años y que considera el activo más importante de su vida.

“No quiero ser más influencer, no quiero vender más pistacho. Parece joda lo que estoy diciendo, pero para mí significa mucho”, dijo en el video. Maratea explicó que llevaba un tiempo pensando en la decisión y descartó que se tratara de una estrategia de marketing.

Al repasar sus comienzos, recordó que abrió la cuenta cuando todavía no se hablaba de influencers. Por entonces, era una de las personas que empezaban a mostrar su vida en internet y encontraban un público dispuesto a seguirlas. Con el tiempo, convirtió esa exposición en una carrera que le permitió trabajar con marcas, conocer lugares y gente, y divertirse.

Desde los 20 años, contó, buena parte de su vida pasó por las redes. Allí quedaron sus campañas públicas, sus colectas y también sus contradicciones. Dijo que podría seguir haciendo ese trabajo durante muchos años porque le sale bien, aunque siente que esa etapa ya cumplió su propósito.

En sus últimas entrevistas, Maratea venía hablando de la posibilidad de crear una institución solidaria. En el video confirmó que el proyecto ya está en marcha. “Quiero dedicarme el resto de mi vida a generar impacto positivo. Y a construir mi fundación”, expresó. La iniciativa estará enfocada principalmente en la salud infantil.

También admitió que le da miedo dar el salto y que desconoce si la fundación llegará a convertirse en lo que imagina. Antes de terminar el video, volvió a agradecerles a sus seguidores. “Me llevo todo lo que viví, lo que aprendí y lo que construimos. Y me voy feliz”, concluyó.