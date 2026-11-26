Edgardo Castro presentará sus tres largometrajes en el Club de Cine Comodoro y conversará con el público después de cada proyección. La retrospectiva gratuita abre el viernes 27 de noviembre con La Noche en El Rincón Cultural.

Una noche de encuentros fugaces en el circuito under porteño, una visita dominical a una cárcel bonaerense y el regreso de un hijo a la casa familiar son los puntos de partida de los tres largometrajes de Edgardo Castro.

El Club de Cine Comodoro los reunirá en una retrospectiva que abrirá el viernes 27 de noviembre con La Noche y continuará con Las Ranas y Familia. Las funciones serán a las 21, con entrada gratuita, en El Rincón Cultural, ubicado en Antonio di Benedetto 88, en el Cordón Forestal.

La crítica especializada llamó «trilogía de la intimidad» a estas películas, en las que Castro parte de crónicas y experiencias personales para moverse entre el documental y la ficción. Con una forma de trabajo alejada de los guiones cerrados y de los formatos industriales, el director construye un registro directo de los cuerpos, los vínculos y las realidades marginadas.

Castro presentará cada largometraje y participará en un debate abierto después de la proyección. El intercambio permitirá al público, a estudiantes y a realizadores de la región conversar con él sobre sus métodos de dirección de actores y sus decisiones de puesta en escena.

TRES FUNCIONES

Viernes 27 de noviembre, a las 21 | La Noche (2016)

Castro escribió, dirigió, produjo y protagonizó su ópera prima, que sigue a un hombre por distintos espacios del circuito under porteño hasta el amanecer. La película retrata con crudeza el deseo, los cuerpos y los encuentros fugaces. Obtuvo el Gran Premio del Jurado en el 18.º BAFICI y se exhibió en el MoMA de Nueva York y en el MALBA. La función es exclusiva para mayores de 18 años por sus escenas de sexo explícito.

Viernes 4 de diciembre, a las 21 | Las Ranas (2020)

Cada domingo, una mujer viaja a una unidad penitenciaria bonaerense para visitar a su pareja detenida. A partir de ese recorrido, Castro se detiene en la rutina de la espera y en el esfuerzo por sostener un vínculo desde afuera de la cárcel. La película tuvo su estreno mundial en el festival Visions du Réel, en Suiza, y recibió premios en los festivales de Mar del Plata y Nantes.

Viernes 8 de enero de 2027, a las 21 | Familia (2019)

Después de años de distancia, un hijo vuelve a la casa familiar para reencontrarse con su familia y con su entorno más cercano. Seleccionada para la Competencia Argentina del 21.º BAFICI, la película explora las ausencias y los afectos que atraviesan ese reencuentro.

EDGARDO CASTRO

Nacido en Buenos Aires en 1970, Edgardo Castro se formó en artes visuales y estudió teatro con Ricardo Bartis y Alejandro Catalán. Fue uno de los fundadores del Grupo Krapp, dedicado a la danza-teatro, y desarrolló una extensa trayectoria actoral en cine, teatro y televisión.

Trabajó bajo la dirección de Martín Rejtman, Mariano Llinás, Albertina Carri, Paula Hernández, Benjamín Naishtat y Dolores Fonzi, con quien hizo Somos Belén (2025). Desde 2012 también se desempeña como docente y entrenador de actores en Argentina y Uruguay.