El viernes 27 de noviembre a las 21, la artista comodorense presentará el EP “Las Caricias del Tiempo” junto a Ezequiel Varone y Héctor Fabián Allende en Ma’ Que Teatro. El concierto incluirá un recorrido por sus dos EP anteriores y la participación de la bailarina Mariana Flores.

Durante más de un año, Gladys Seremar, Ezequiel Varone y Héctor Fabián Allende se fueron pasando letras, músicas y devoluciones. Las canciones tomaron forma en ese intercambio y, con el tiempo, cuatro de ellas quedaron reunidas en “Las Caricias del Tiempo”. El material nació de experiencias vividas y de una pregunta compartida sobre cómo seguir juntos cuando lo que pasa alrededor hace difícil sostener la esperanza.

Cada canción tuvo su propio punto de partida. “Deshojar” nació de una poesía que los emocionó y a la que pusieron música con autorización. Las demás letras llevan la firma de Gladys y Ezequiel y pasaron por la lectura de Héctor, que les dio su parecer durante el proceso. En “Posibilidad”, su poesía también se escucha en la grabación, entre las dos guitarras y las voces de Seremar y Varone que se complementan a lo largo del EP.

“La caricia del tiempo” es la canción que más emociona a Gladys. “Creo que resume en cierta forma el mensaje del disco”, contó. Los cuatro temas se grabaron en el estudio casero de Varone, con mezcla y masterización de Simón Opezzo. La artista plástica Florencia Taborda hizo la portada a partir de un collage con el que llevó a la imagen el mensaje de las canciones.

En Ma’ Que Teatro, los tres compartirán diálogos sobre el camino que recorrieron para hacer el EP. La fecha también reunirá a la banda que acompañó el nacimiento de “OMANO”, el segundo disco de Seremar, para volver sobre los dos trabajos anteriores. Además de Gladys y Ezequiel en guitarras y voces, tocarán Nicolás Nafarrate en percusión, Elías Sáez en bajo y Gabriela Vera en teclados. Mariana Flores realizará intervenciones de danza durante el concierto.

Los ensayos y la producción ocupan estos días previos a la presentación, que Gladys vive con expectativa y alegría. “El espacio es hermoso y eso también nos tiene felices”, dijo sobre la sala de avenida Roca 1195. Las entradas se pueden comprar por WhatsApp al 2974359112.