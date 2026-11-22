Del 22 al 28 de noviembre, Actitud Pandora llevará la Semana Orgullosa del teatro a la playa y de la cervecería a la calle. Gonzalo Dato, actor y uno de los creadores del espacio, cuenta cómo se armó la agenda, qué pasa cuando una pareja todavía mide dónde puede darse un beso y por qué invita a toda la ciudad a marchar.

El ejemplo que pone Gonzalo Dato es un beso. En un bar, con tu pareja, antes de hacerlo podés llegar a preguntarte quién está mirando. Puede pesar la posibilidad de que alguien señale, haga un comentario o convierta ese gesto en el asunto de toda una mesa. Dato dice que hay adultos de la comunidad LGBTIQ+ que, con los años, encontraron maneras de lidiar con esas miradas. Piensa, sobre todo, en quienes todavía están aprendiendo dónde se sienten a salvo. “Hay una generación nueva que tal vez sí siente esa vergüenza o esa inseguridad de dónde mostrarse, dónde no mostrarse”.

De ahí salió una de las preguntas que dieron origen a la Semana Orgullosa de Actitud Pandora. ¿Qué lugares tiene hoy la comunidad LGBTIQ+ para encontrarse en Comodoro Rivadavia? En el mapa que traza Dato hay una fiesta mensual, a la que se acerca una parte del colectivo según los gustos de cada quien, y la Marcha del Orgullo, que llega a fin de año y cuya convocatoria, dice, siempre cuesta. En el medio están los bares y otros espacios de la ciudad, donde la música puede definir quién tiene ganas de ir y el ambiente puede influir en cómo se siente una pareja cuando quiere darse un beso.

La respuesta empezó a tomar forma en Actitud Pandora. Muriel Figueroa y Caro Almeida, habitués de las obras y las clases del espacio, compartían esa inquietud. También se sumaron María Jesús, Paolo París, Renata Hiller y Agustina Fernández Pérez. Dato recuerda en comunicación con El Patagónico que Lesbianas del Sur ya había impulsado encuentros en la previa de la marcha en otros años. Al repasar esas experiencias, señala una dificultad que observa incluso dentro del propio colectivo. A veces, según quién convoca, otras personas dan por sentado que la actividad está reservada para ese grupo.

El equipo se armó con personas de distintas orientaciones sexuales. Esa participación estuvo en la conversación desde el comienzo. “Cualquier persona de la ciudad puede participar de estas actividades porque el objetivo es que nos encontremos, que rompamos las barreras”.

Bajo la consigna “Orgullo y Actitud”, la programación combina teatro, cine, una clase en la playa, una intervención al oído, una noche de juegos con micrófono y dos movilizaciones. “Nos parecía importante el encuentro fuera, en las calles”, señala Dato. Las actividades organizadas por Pandora serán a la gorra.

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LO QUE EMPIEZA CON UN JUGUETE

La apertura será este domingo 22 a las 21 en Actitud Pandora, con “Bandido de Ponys” y una charla debate después de la función. La obra cuenta una historia personal a través de los juegos y los juguetes. Ahí encontró Dato una forma de hablar de la búsqueda de la identidad en la infancia y de lo que queda de esos primeros años cuando toca convivir con otras personas.

“Todo lo que nos pasa de chicos influye directamente en nuestra adultez, en nuestras decisiones como adultos y en cómo vemos al otro”. En la entrevista, relaciona esa preocupación con la violencia que se vivió en los bosques de Palermo contra la comunidad trans. Al recordar el episodio, vuelve sobre la crianza y sobre lo que se aprende desde chico acerca de quienes se expresan de otra manera. La función llevará esa conversación a una historia que empieza en un terreno conocido, el de elegir con qué jugar.

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SUSURROS CERCA DEL AGUA

El feriado del lunes 23 empezará a las 11 con una clase abierta de pilates a cargo de Renata Hiller, en la playa de arena de la costanera. El punto de encuentro será el Club Náutico del Centro. Desde allí, el equipo acompañará a quienes se acerquen y marcará con banderines el sendero que lleva a la playa, cuya entrada puede pasar inadvertida.

A las 12 seguirá Susurradores, una intervención que el grupo experimentó en San Martín de los Andes y desde entonces quería hacer en Comodoro. Al terminar la clase, la invitación será a quedarse sobre la colchoneta, recostarse y cerrar los ojos. Primero se escucha lo que hay alrededor. Después, alguien se acerca y susurra un cuento o un poema. El equipo está seleccionando textos breves, de unos cinco minutos.

“Tu mente empieza a trabajar, empezás a imaginar todo lo que está sucediendo en el cuento. Y además, eso se mezcla con el sonido ambiente”, explica Dato. Por eso querían hacerlo cerca del agua. Le interesa el momento en que el oído pasa al primer plano y la imaginación sigue una historia mientras todavía se escucha la playa. También lo piensa como un rato para soltar la tecnología, “dejar un poco la vista en paz” y “escuchar al otro”. Se puede ir a pilates, acercarse para la intervención o quedarse a las dos.

MICROCINE PANDORA

El lunes a las 19 se estrenará Películas con Actitud, un ciclo que Paolo París venía preparando desde hacía tiempo. La primera proyección será “The Rocky Horror Picture Show”. Para recibir al público, Pandora se armará como un microcine, con pantalla gigante, pochoclos y sonido preparado para la función. El equipo también quiere ver cómo responde el público a esta forma de usar el espacio.

Dato eligió hablar de la película por el lugar que ocupa dentro del cine queer y por la ruptura que representó frente a los musicales clásicos. Hay brillo, color y un Tim Curry travestido en una parodia de Frankenstein.

A Dato le interesa lo que permite discutir esa figura del monstruo, especialmente cuando la lleva a la forma en que se ha mirado a las personas LGBTIQ+. Después de la proyección habrá una charla abierta para que el público comparta sus lecturas y las relaciones que encuentre con lo que pasa fuera de la pantalla.

SALIR A LA CALLE PARA ACOMPAÑAR

El miércoles 25, bajo la consigna “Marchamos con ellas”, el grupo acompañará la movilización por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Al armar la semana, cuenta Dato, decidieron confluir con quienes ya se estaban organizando para esa jornada. El aporte de Pandora será llevar materiales y abrir un rato de trabajo compartido antes de salir a la calle.

Quienes quieran preparar carteles podrán acercarse una hora antes de la concentración. Habrá cartones, témperas y otros insumos aportados por la universidad a través de María Jesús. Parte de ese material también se destinará a los carteles de la Marcha del Orgullo.

UNA NOCHE PARA MONTARSE Y CANTAR

El viernes 27 a las 19, la cervecería y bar Campo Base recibirá el Sunset del Orgullo. La idea es que cada quien pueda llegar después del trabajo o de estudiar, con música de DJ Lolo desde el comienzo, promociones de tragos y cerveza y Nelly del Golfo a cargo de la conducción. Dato destaca el entusiasmo con el que el bar recibió la propuesta. Varias de las actividades que llegarán esa noche se venían conversando desde hacía tiempo. “Por eso también nosotros resaltamos ahí el trabajo colectivo, de poder agruparse, de poder encontrarnos y pensar y crear en grupo. Porque ahí se empiezan a materializar las cosas”.

Una de las propuestas será el escenario abierto de lip sync. La fonomímica se hizo más visible con el programa de RuPaul, pero cuando Dato habla de ella se remonta a los bares gays argentinos y a los transformistas que se caracterizaban para interpretar a una actriz, una cantante o una diva. Le interesa lo que cada persona puede hacer con esa interpretación, desde la ropa hasta los gestos. Por eso invita a quienes quieran subir a que se monten, elijan su tema y envíen la pista a través de la convocatoria que se difundirá en redes.

También habrá karaoke, con micrófono y letras en pantalla, y una propuesta que el grupo quiere probar esa noche, el Dobla Jam. Quienes participen podrán elegir una escena de una película, un dibujo animado o la televisión argentina. La escena se proyectará y, micrófono en mano, tendrán que ponerles voz a los personajes. Se podrá imitar la original o inventar una distinta. “El objetivo ahí es ser lo más expresivo y creativo posible”, dice Dato, que imagina el juego como una forma de reírse juntos y perder un poco la vergüenza.

DE MIRAR DESDE AFUERA A CAMINAR JUNTOS

El sábado 28 será la 14.ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+ de Comodoro Rivadavia. La convocatoria del área de Diversidad y Mujer comenzará a las 14 en la plaza del Museo Ferroportuario, con feria, música y espectáculos. A las 19 empezará la movilización. Actitud Pandora participará desde el encuentro previo y marchará bajo la consigna “¡Marchamos todxs!”.

Dato describe la previa como un encuentro familiar, con tiempo para recorrer la feria, ver los espectáculos y conversar antes de marchar. Habla de la alegría que se vive en la plaza y de los reclamos que llevan a la comunidad a movilizarse, desde la defensa de derechos hasta la respuesta frente a hechos de violencia. Su invitación se dirige también a quienes suelen quedarse mirando cómo pasa la marcha, como si el reclamo les quedara lejos.

Vuelve entonces a las familias. Piensa en quienes algún día pueden tener un hijo o una hija que se sienta diferente y necesite saber con quién cuenta. Para Dato, acercarse a una feria, participar de una actividad o caminar junto a quienes marchan puede cambiar la forma de acompañar a alguien cuando llegue ese momento. “Me parece que cuando uno se acerca a este tipo de espacios, aprende muchísimo”, dice. “Sobre todo a eso, a aceptar al otro tal y como es y acompañarlo”.