Este domingo se juegan tres partidos. Por la zona “A”, Portugués recibe a Sarmiento y Saavedra se mide con Diadema. Newbery y Laprida se enfrentan por la “B”.

El Clausura Zonal A comienza la última fecha de la etapa regular

Con tres partidos, este domingo se pondrá en marcha la 10ª y última fecha del torneo Clausura Zonal A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, por la zona “A” se jugarán dos encuentros. Deportivo Portugués recibirá desde las 16 al líder Deportivo Sarmiento, en partido que será controlado por Carlos Rujano.

Mientras que a las 17, General Saavedra, que con solo empatar se mete en cuartos, se medirá en su cancha ante Argentinos Diadema, en partido que arbitrará Carlos Quintana.

Por su parte, en la zona “B”, el escolta Jorge Newbery recibirá en La Madriguera a Laprida, con Guillermo Díaz como árbitro del encuentro.

La jornada continuará este lunes con Huracán-Petroquímica (16:00hs) y Próspero Palazzo-Rada Tilly, que se enfrentarán a partir de las 20.

El miércoles, mientras tanto, en horario a confirmar, cerrarán la etapa regular, Unión San Martín Azcuénaga y Comisión de Actividades Infantiles.

Programa de la 10ª fecha (última)

DOMINGO 22

Zona “A”

- Deportivo Portugués vs Deportivo Sarmiento.

Arbitro: Carlos Rujano.

Cancha: Deportivo Portugués.

Hora: 16.

- General Saavedra vs Argentinos Diadema.

Arbitro: Carlos Quintana.

Cancha: General Saavedra.

Hora: 17.

Zona “B”

- Jorge Newbery vs Laprida.

Arbitro: Guillermo Díaz.

Cancha: Jorge Newbery.

Hora: 16.

LUNES 23

- Huracán vs Petroquímica.

Arbitro: Lucas Bres.

Cancha: Huracán.

Hora: 16.

- Rada Tilly vs Próspero Palazzo.

Arbitro: Diego Schooff.

Cancha: Rada Tilly.

Hora: 20.

MIERCOLES 25

- USMA vs CAI.