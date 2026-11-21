Juega este domingo a las 17 en el Estadio Municipal de Km 3 ante Escorpión FC de Río Gallegos por la “semi” de ida de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur.

La Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia recibirá este domingo a Escorpión FC de Río Gallegos por el partido de ida de una de las semifinales de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur.

El partido, que se jugará en el Estadio Municipal de Km 3, dará comienzo a las 17 y será controlado por una terna de provincia de Buenos Aires.

Kevin Bustos, de Coronel Dorrego, será el árbitro principal acompañado por Emiliano Bustos de Río Colorado y Felipe Zonco de Coronel Dorrego. Como cuarto árbitro fue designado Franco Yatzky de Bahía Blanca.

La CAI llega a esta instancia luego de eliminar a Jorge Newbery, también de Comodoro Rivadavia, a quien venció 3-2 tanto en la ida como en la vuelta por los cuartos de final.

Por su parte, Escorpión FC, fue primero en la zona 3, dejando en el camino a Boxing Club, también de la capital santacruceña, y luego a Camioneros de Río Grande en instancia de cuartos.

Contra este último rival, el “Alacrán” ganó el partido de ida por 1-0, pero en la revancha, fue victoria del elenco de Tierra del Fuego por 2-1.

Ese resultado, obligó a que la definición llegase a los penales, con triunfo y clasificación para Escorpión FC que se impuso por 4-2 sobre el elenco santacruceño.

De esa manera, la CAI y Escorpión FC jugarán este domingo la semifinal de ida, mientras que la revancha, será una semana después en cancha de Hispano Americano, también de Río Gallegos.

Cabe destacar que el ganador de este cruce, jugará en la final de la Región Patagónica con el vencedor de Alianza de Cutral-Co (Neuquén)-Jorge Newbery de Carmen de Patagones quienes se enfrentarán también este domingo y en similar horario.

Programa de Semifinales ida – Región Patagónica

DOMINGO 22

En Comodoro Rivadavia

17:00 Comisión de Actividades Infantiles (C. Rivadavia) vs Escorpión FC (Río Gallegos).

Arbitro: Kevin Bustos (Coronel Dorrego).

Asistentes: Emiliano Bustos (Río Colorado) y Felipe Zonco (Coronel Dorrego).

Cuarto árbitro: Franco Yatzky (Bahía Blanca).

En Cutral-Co

17:00 Alianza Cutral-Co (Neuquén) vs Jorge Newbery (Carmen de Patagones).

Arbitro: Diego Alvarez (Tres Arroyos).

Asistentes: Mauro Pordomingo (Tres Arroyos) y Martín Tarrío (Tres Arroyos).

Cuarto árbitro: Nicolás Isasi (Tres Arroyos).