El partido de semifinales de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur se jugará este domingo en el Estadio Municipal. La revancha será una semana después en Río Gallegos.

La CAI será local en el partido de ida de "semis" ante Escorpión FC

La Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia será local este domingo ante Escorpión FC de Río Gallegos por las semifinales de ida -de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur.

En ese contexto, el partido se jugará en el Estadio Municipal de Km 3, con horario y terna a confirmar, mientras que la revancha será una semana después en cancha del club Hispano Americano de la capital santacruceña.

El elenco “azzurro”, que conducen Nicolás Segura y Andrés Silvera, se metió en esta instancia tras dejar en el camino a Jorge Newbery, también de Comodoro Rivadavia.

La CAI le ganó 3-2 al “Lobo”, repitiendo el resultado que se dio en la ida, y con un global de 6-4, accedió a las semifinales de la Región Patagónico.

Escorpión FC, mientras tanto, eliminó en cuartos de final a Camioneros de Río Grande. En la ida, se impuso 1-0, pero en la vuelta cayó 2-1.

De esa manera, la serie se definió desde el punto del penal, con victoria del elenco fueguino por 4-2.

Este domingo, CAI y Escorpión FC o el “Alacrán” como se lo denomina, jugarán el partido de ida de la quinta ronda en Comodoro Rivadavia. Y la revancha será una semana después en cancha del club Hispano Americano de Río Gallegos, Santa Cruz.

El ganador de esta llave jugará la final -sexta ronda- de la Región Patagónica con el vencedor de Jorge Newbery de Carmen de Patagones (provincia de Buenos Aires) y Alianza de Cutral-Co (Neuquén).