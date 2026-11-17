La Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia será local este domingo ante Escorpión FC de Río Gallegos por las semifinales de ida -de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur.
En ese contexto, el partido se jugará en el Estadio Municipal de Km 3, con horario y terna a confirmar, mientras que la revancha será una semana después en cancha del club Hispano Americano de la capital santacruceña.
El elenco “azzurro”, que conducen Nicolás Segura y Andrés Silvera, se metió en esta instancia tras dejar en el camino a Jorge Newbery, también de Comodoro Rivadavia.
La CAI le ganó 3-2 al “Lobo”, repitiendo el resultado que se dio en la ida, y con un global de 6-4, accedió a las semifinales de la Región Patagónico.
Escorpión FC, mientras tanto, eliminó en cuartos de final a Camioneros de Río Grande. En la ida, se impuso 1-0, pero en la vuelta cayó 2-1.
De esa manera, la serie se definió desde el punto del penal, con victoria del elenco fueguino por 4-2.
Este domingo, CAI y Escorpión FC o el “Alacrán” como se lo denomina, jugarán el partido de ida de la quinta ronda en Comodoro Rivadavia. Y la revancha será una semana después en cancha del club Hispano Americano de Río Gallegos, Santa Cruz.
El ganador de esta llave jugará la final -sexta ronda- de la Región Patagónica con el vencedor de Jorge Newbery de Carmen de Patagones (provincia de Buenos Aires) y Alianza de Cutral-Co (Neuquén).