Derrotó 3-2 a Jorge Newbery por el partido de ida de los cuartos de final de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur.

La CAI se fue con ventaja de La Madriguera

El duelo entre equipos comodorenses, la Comisión de Actividades Infantiles le ganó este domingo de visitante 3-2 a Jorge Newbery, por el partido de ida de los cuartos de final de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur.

El partido, que se jugó en La Madriguera, tuvo el arbitraje de Ulises Jerónimo de Neuquén. La revancha se jugará el próximo domingo en el Estadio Municipal de Kilómetro 3.

La CAI abrió el marcador a los 3’ por intermedio del colombiano Bayron Ortiz. Newbery llegó al empate a los 37’ con un tanto de Lucas Villalba desde el punto del penal.

Sin embargo, dos minutos después, la CAI volvió a ponerse en ventaja a través de un gol de Agustín Jara, pero en el final de la primera etapa, René Billalba puso las cosas 2-2 en La Madriguera.

En el segundo tiempo, mientras tanto, la CAI sufrió la expulsión de Nicolás Segura, uno de sus entrenadores. Por lo que Andrés Silvera, el otro DT, quedó al frente del equipo, junto al preparador físico Fausto Mesa.

A los cinco minutos del complemento, el “Azzurro” se adelantó de nuevo en el marcador por un gol marcado por José Chacón desde el punto del penal.

De esa manera, la CAI se quedó con el partido de ida y va con todo a la revancha que se jugará el próximo domingo, aunque sabe que se encontrará con un Newbery que seguramente buscará dar vuelta la historia.

Por otra parte, Escorpión de Río Gallegos le ganó por 1-0 a Camioneros de Río Grande por el juego de ida de esta misma instancia.

El gol de los santacruceños lo marcó Carlos Vera a los 35’ de la etapa inicial. La revancha se jugará el próximo domingo en Tierra del Fuego.

De ese duelo saldrá el rival en las semifinales del ganador entre la CAI y Jorge Newbery.